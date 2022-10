Sen Entropiq Prague se rozplynul. Druhým finalistou Sazka eLEAGUE je tým ENTERPRISE

Ještě předtím, než se pustíme do samotného souboje, sluší se uvést bany a picky Entropiq Prague a ENTERPRISE. CSkaři Entropiqu smetli ze stolu Ancient a Mirage, zatímco hráči ENTERPRISE škrtli Nuke a Vertigo. Bude se hrát: Dust 2 (Entropiq) spolu s Infernem (ENTERPRISE). Při nerozhodném stavu do hry se podívá starý známý Overpass.

Dust 2





Druhý best-of-three duel začal na mapě Dust 2, kterou si vybrala pražská sekce Entropiq Prague. Leckrova banda si vybrala teroristickou stranu a ihned vyhrála pistolové kolo a následně i svůj nákup. Ve třetím kole si sesL krásně pohlídal áčkový long a sprejem zabil dva hráče: 4:0 pro Entropiq.

V pátém kole díky skvělé týmové hře a dobré rotaci se ENTERPRISE podařilo získat round aniž by ztratili své hráče. O kolo později AWPčko Entropiq Prague - sesL clutchem získal šesté kolo pro svůj kolektiv a snížil tak na jedna pět.

O chvíli později se jeho kolega, dobře střílející a ve formě nacházející AJTT také hezky předvedl a zaznamenal dva velmi důležité fraggy, které pomohly k získání vyhraného kola.

Díky domino efektu ENTERPRISE těží a h4rn posledním sniperským výstřelem uzavírá nezdařený útok Entropiq ve třináctém kole. Podobně dopadlo následné eko leckra a spol, ale 15. kolo si Entropiq Prague díky talentovanému Filipu „AJTT“ Dolenskému skoro pohlídali, ale borci z ENTERPRISE byli proti a snížili vedení Entropiq na 8:7.

Změna stran: Entropiq Prague zuby nehty brání a ENTERPRISE se naopak přesouvají na útočnou stranu. Pistolová mánie dopadla zase o něco lépe pro svěřence srbského trenéra Entropiq Prague - feedmeho.

A další důležitý 1v1 moment v 19. kole vyhrává nezastavitelný rifler Dolenský, který předvádí vynikající individuální herní výkony a je jedním z tahounu svého kolektivu, který tlačí svoje spoluhráče do finále Sazka eLEAGUE.

Minus raz, mínus dva, mínus tři plus položená bomba od bulharského IGL a AWP střelce ENTERPRISE – Deyvida „h4rn“ Bencheva. Devět dvanáct a druhá půle začíná být čím dál, tím zajímavější a napínavější. Ač se snaží ENTERPRISE jak chtějí, zatím to na hrající Entropiq Prague nestačí a obzvlášť to platí o clutch mistrovi – AJTT, který tak trochu zastínil svými výtečnými výkony „rozespalého“ sesLa.

Oddychová pauza ze strany slovenské organizace a její Counter-Strike sekce nese svoje plody. Dvacáté deváté kolo pán The eLive pomáhá svým klukům k zisku kola a snižuje stav na 14:15. O pár minut později však Leckr uzavírá 16. kolo ve svůj prospěch a jeho tým jde do vedení jedna nula na zápasy.

Inferno

A jde se na Inferno, předem vybranou mapu mezinárodní sestavy ENTERPRISE. Pistolové randevu dopadlo skvěle pro svěřence Rasmuse „SandeNa“ Sandensa. Po třech kolech se do vedení dostali cskaři Entropiqu.

H4rn to umí nejen s AWP, což dokázal v šestém kole dvěma rychlými fragy z AK-47 a přispěl tím k vítěznému kolu, které následovalo dalším svižným střetnutím s dobrým koncem pro ENTERPRISE.

Šest dva a na první půli útočící ENTERPRISE navyšuje svůj náskok nad Entropiq Prague a je vidět že spoluhráčům The eLiVe pekelné Inferno prostě sedí.

Desáté kolo a do hry se po dlouhé odmlčce zapojili hráči Entropiqu a získali si tak pro sebe třetí round a o chvíli později si připsali na své konto i čtvrté kolo, díky skvělým killům od mladé posily, dříve vynikající na FACEITU – xicozovi.

Deset pět, plánovaná změna stran. ENTERPRISE se přesunou na bránící pozici (CT side) a Entropiq půjdou kupředu, do útoku (T side). Pouze pět kol dělí družstvo ENTERPRISE od srovnání série s Entropiq a rozhodujícího Overpassu.

Změna stran přeci jen nabudila ztrácející na soupeře Entropiq, o čemž svědčí vzaté pistolové kolo a následující dva roundy poté (8:10).

Kolega sesL přeci jen ke konci druhé půle zapojil a v důležitém clutchi získal převahu, kill a potřebné deváté kolo pro svůj kolektiv. Deset jedenáct a Entropiq pomalu dotahuje prozatím vedoucí ENTERPRISE.

Nákup od Entropiqu na posledním kole byl bídný a z nepovedené přestřelky Entropiq těžil Enterprise a uzavřel Inferno - 16:10. O druhém postupujícím finalistovi tak rozhodne oblíbený Overpass.

Overpass

Poslední mapa sobotního semifinálového klání je tu. Úvodních pár kol putuje do rukou sesLa a jeho spoluhráčů a Entropiq se tak ujímají vedení tři nula.

Ve velmi složitých situacích se znovu a znovu ocitá AJTT a kouzelným způsobem z nich vychází vítězem, jako teď v pátém kole, kde si bez problému sundal dvojici protivníku a potahal kolo pro své spoluhráče (4:1).

Skandující diváci bouřlivě poháněli své oblíbence ke krásnému csku. Velice vyrovnaná třetí mapa nabídla skvělý divácký zážitek a ve 13. kole AJTTovi málem vyšel další clutch, ale tentokrát na to soupeř byl připraven. ENTERPRISE srovnávají na 7:7. Poslední round první půle zvládají Entropiq na jedničku (8:7).

Změna stran. Entropiq Prague se připravuje urputně bránit, ENTERPRISE útočí. Pistolové rodeo rozjíždí AJTT se svým celkem a kapitánský duel leckr vs. H4rn lépe dopadá pro bulharského hráče, klobouk dolů. Je vyrovnáno: 8-8.

Za nás zlomový bod utkání, ze které těží ENTERPRISE, vyhrávají čtyři kola za sebou a zahání svého soupeře do pomyslné zdi (12:8). Tři kola dělí h4rna od postupu do grand finále Sazky.

A zase, zase a zase jednadvacetiletý Dolenský bere 1v1 situaci do svých rukou a s přehledem jí vyhrává. Je neuvěřitelné, co tento klučina dokáže a je vidět, že má dominantní formu a je hladový po vítezstvích.

Království h4rna míří do výšin a spolu s ním i jeho parta, která si vydobyla (16:10) zítřejší souboj s modrou krví o 500 000 Kč odměnu a potenciální titul mistrů podzimního splitu eLEAGUE.

