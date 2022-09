Sazka eLEAGUE: SINNERS jsou jednoduše k nezastavení. eSuba podlehla hříšníkům 2:0

Šesté vítězství v řadě si připisuje na své konto tomkeejsova parta. V dohrávce pátého kola eLEAGUE modrá krev nedokázala zastavit hříšníky a prohrála se skórem 16:10 a 16:9. Zítřejší sedmé kolo a poslední duel mezi stále neporaženými SINNERS a outsidery z Inside Games (19:00 CEST) uzavře dvouměsíční skupinovou část probíhajícího podzimního CS:GO splitu, který vyvrcholí na říjnovém For Games.

Oba kolektivy dohromady škrtly čtyři mapy. Hráči SINNERS si nepřáli Nuke společně s Dust 2 a eSuba dala sbohem Vertigu a Ancentu. První půle první mapy prošla pod jednoznačnou taktovkou SINNERS (10-5).

Po změně stran modrá krev dokázala pořádně potrapit favorizovaný celek, ale ve finále to nebylo nic platné a momentálně nejlepší český tým dokázal vyhrát svůj pick (16-10). Na Overpassu výbornou mušku předvedli borci: Zero a SHOCK.

Ze strany CS:GO sekce eSuby vynikal talentovaný týmový sniper Dominik "blogg1s" Janita a byl tak vlastně jediným hráčem na mapě s kladným KDA (19:14). Bohužel se jeho spoluhráčům na první mapě moc nedařilo.

Mapa druhá a výběr esubáků - Mirage. Dominantí začátek a vítězná CT strana v podání Zera a jeho kolegů (9-6). Ač se kluci z eSuby snažili co to šlo, tak to dnes nestačilo na rozjeté hříšníky v čele s hvězdným Žúdelem.

V dnešním utkání (a nejen) za zmínku stojí nová posila SINNERS - Patrik "Zero" Žúdel. Patrik v dnešní bo2 doslova zářil a na první mapě si sáhl na krásných 29 fragů a na Mirage předvedl o dva méně - 27 killů.

Záznam utkání z dohrávky pátého kola eLEAGUE: SINNERS vs eSuba (bo2)

***

Nenechte si ujít: