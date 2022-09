Sazka eLEAGUE: Šampioni SINNERS zvládli Overpass a v duelu s mistry ČR Dynamem Eclot vedou 1:0

Dynamo Eclot a SINNERS se v dosavadním roce vyhýbaly. Pravda ne záměrně, prostě to tak vycházelo. Na jarním splitu nepostoupili DNE přes ENTERPRISE do finále proti SINNERS v Sazka eLEAGUE. Na MČR zas hříšníci neprošli do finále, kde čekali Ecloti, přes Sampi. Tak teď jsme se už konečně dočkali, byť jen ve formátu bo2.

K vítězství na Overpass táhl hříšníky SHOCK

Začalo se na mapě Overpass, kterou si picknuli SINNERS. Dynamo Eclot startovalo na CT straně a první polovina mapy se nesla v duchu vyrovnaného CSka. Nakonec hříšníci po změně stran vedli 8:7. Na obou stranách se střelecky dařilo sniperům – forsyymu a capseNovi.

Na CT straně si ze začátku vedli lépe SINNERS. Dostali se do vedení 12:9, pak dovolili uhrát DNE jen jedno kolo a víc už svému soku nedovolili. Obhájce titulu navíc palebně podpořil SHOCK, který jako první z celého startovního pole překonal hranici 20 fragů. I díky němu tak tým z Liberce zvítězil 16:10.

Duel zakončí boj na mapě Inferno.