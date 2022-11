Sampi.HONES o MČR: Omlouvám se všem, kteří přijeli do Brna a nemohli nám fandit

Těžká životní zkouška



Jan "HONES" Urválek si nyní prochází velmi nepřijemným a těžkým obdobím. Entry fragger týmu Sampi bojuje hned s několika životními zkouškami. O svém psychickém stavu se rozpovídal v obsáhlém twitterovém příspěvku.

„Na nový rok jsem si sedl na lavičku a půl roku jsem nic nehrál. Po přestupu do Sampi jsem doufal v nový start a těšil jsem se, že by se konečně začalo a svítalo na lepší časy. Bohužel, opak byl pravdou a moje cesta neúspěchů a proher pokračovala a trvá až dodnes. Prožívám asi nejtěžší mentální zkoušku svého života,“ objasňuje HONES své psychické rozpoložení.

Bolest a velký smutek po ztrátě maminky

Talentovaný hráč nesvádí pouze profesní boj, ale musí se vyrovnat i se ztrátou milovaného člověka. „Kdyby to byl jen herní problém, tak si myslím, že se z toho dokážu oklepat mnohem dřív, ale bohužel tento herní neúspěch doprovázelo i neštěstí v osobním životě, ve kterém jsem prožíval mnohem horší věci. Ač se na sociálních sítích a různých akcích mohlo zdát, že jsem pozitivní a plný radosti, potkala mě nejhorší možná věc, ztratil jsem svou milovanou maminku,” popisuje HONES obrovskou bolest, které musel čelit.

“Posledního půl roku 2021 jsem se o ní staral každý den od rána až do večera. Na Vánoce 20.12.2021 nás opustila. V ten moment jsem byl na pokraji zhroucení, čemuž nepomohly ani finanční problémy, (které jsem už naštěstí vyřešil), pár projektů, které mi nevyšly, lidé co mi nedali šanci a zavřeli mi dveře se někam posunout a taky lidi, kteří mi bezcitně odešli ze života i přestože věděli, čím si procházím,“ vysvětluje Urválek.

HONES o listopadovém MČR: Omluva za špatný herní výkon Sampi a velká radost z vítězství forsyyho

Na letošním MČR se Sampi vůbec nedařilo a v Brně hráči skončili na děleném 7. až 8 místě a odnesli si s sebou 35 000 Kč náplast. HONES se o omluvil za špatný herní výkon týmu, a také lidem za to, že přijeli na MČR a nemohli jeho kolektivu fandit.

„Na začátek se chci omluvit všem lidem, kteří přišli na MČR a nemohli nám fandit. Cítím se z toho strašně špatně. Chtěl jsem za každou cenu postoupit abychom si zahráli na stage, ale bohužel to nevyšlo. Určitě jsem mohl udělat víc, takže se ještě jednou omlouvám jak vám fanouškům, tak spoluhráčům,” dodává HONES.

“Mám obrovskou radost, že MČR vyhrál forsyy. Ten kluk ušel neskutečnou cestu a enormně se od doby co jsem ho potkával na FACEITu zlepšil. Strašně mě překvapil, zároveň je to další příklad toho, že když člověk opravdu chce a jde si za tím, tak může dosáhnout všeho. Jsem na něj pyšný i když se tolik neznáme,“ posílá HONES upřímné gratulace směrem k sniperovi forsyymu.

Na konec svého niterného příspěvku talentovaný Jan "HONES" Urválek poděkoval všem, kteří jej dočetli až do konce a kteří jej během jeho strastiplné životní etapy podporovali a nadále podporují. Do budoucna Honza k radosti fanoušků plánuje pokračovat v CSku a rád by obnovil i streamování.

Zdroj: Twitter