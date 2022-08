S týmy Inside Games a Dark Tigers se počítá spíše do baráže. Překvapí jeden z nich ve splitu?

Lépe si v jarním splitu vedli Dark Tigers, kteří sbírali cenné body, v baráži jim ale sestava Inside Games porážku vrátila a DTG museli o Sazka eLEAGUE zabojovat ještě s Outsiders23.

To se povedlo a tak tu máme stejnou konstelaci týmů jako na jaře. Dark Tigers i Inside Games by se po případné výhře v prvním kole mohli dobře nastartovat a třeba i překvapit. Stačilo by pak posbírat ještě nějaké body, zaskočit favority a Playoff by mohlo být na světě.

Ľuboš "HenkkyG" Ilko rivalitu si ING zásadně odmítá. "Je to tým, který musíme porazit," řekl v rozhovoru pro Sazka eLEAGUE. Rivalitu naopak cítí s týmem Cryptova, kam přestoupil před začátkem podzimního splitu talentovaný PR.

Sestava Inside Games

Roman "Asccorr" Svitek

Tamer "Shinkyy" Ghariba

Samuel "SMK" Kellner

Milan "Beedy" Nejedlík

Miloslav "m0nsterr" Gáplovský

HenkkyG se v eSubě potkal s dvěma hříšníky

Ľuboš Ilko není na naší scéně žádným nováčkem. Prožil si pěkné sezony v řadách eSuby. A jestli mu stále proudí v žilách modrá krev? "Ano"! Na éru v pražském celku vzpomíná v dobrém.

V eSubě se setkal mimo jiné i s dvěma současnými hráči SINNERS - SHOCKEM a ZEDKEM. I proto jsou pro něj duely s českou jedničkou speciální a hříšníky sleduje.

Sestava Dark Tigers