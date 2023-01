"S Dominikem s velkou pravděpodobností hrát nebudu," řekl leckr. Blíží se blogg1sův podpis v DNE?

SPEKULACE: Ve vzduchu na tuzemské CS:GO scéně poletuje několik otazníků. Ještě v loňském roce jsme se dozvěděli, že capseN nebude pokračovat v Dynamu Eclot, stejně jako forsyy v SINNERS. Po oznámení o konci leckra v Entropiq se opět oživila debata, že by se mohl setkat v jednom týmu s blogg1sem. Bylo to skutečně ve hře, ale nyní je podle Kadlíčka tahle možnost nepravděpodobná.

Na domácích esportových serverech se to hemží spekulacemi. PlayZone se zabývala možnostmi, kde by nakonec mohl zakotvit leckr. První z nich postavila na shledání s blogg1sem v eSubě. "Je to škoda, ale s velkou pravděpodobností s Dominikem v budoucím roku hrát nebudu," řekl naší redakci dnes už bývalý hráč Entropiq. S tímto scénářem tak počítat zřejmě nemůžeme.

Nezávisle na tom se často skloňuje také obsazení pozice AWP v Dynamu Eclot. Wango pro Sazka Esport ve svém článku načrtl čtyři možné akvizice a jednou z nich je podpis Dominika Janity.

Hovoří pro to fakt, že stejně jako v případě leckra a Entropiq, se nyní blogg1s neobjevil na soupisce týmu na portálu ESEA.

Leckr: Dominika alespoň můžu vymazat na serveru

Dalším dílem do skládačky je nyní vyjádření Filipa Kadlíčka."S Dominikem to bylo v plánu a byla narýsovaná i nějaká sestava. Bohužel se to na konci nepovedlo kvůli důvodům, které nechci zmiňovat, ale aspoň ho můžu vymazat na serveru," uvedl.

Vzhledem k tomu, že Dynamo Eclot má ve svých řadách In-Game Leadera K1-FiDu a jeho CEO Martin Novotný nám v prosinci odhalil, že by chtěl sestavu - kromě pozice snipera - nechat pohromadě, může hypoteticky za "důvody, které leckr nechtěl zmiňovat" být právě přestup blogg1se do DNE.

A třetí proměnnou je informace z prosince. Janita, který loni modrou krev dotáhl ke dvěma stříbrům na velkých tuzemských akcí (MČR, Sazka eLEAGUE), měl navíc tehdy s Dynamem dokonce trénovat.

Blogg1s nebo forsyy?

Aby to bylo ještě složitější k pardubické sestavě se jako host připojil MoriiSko - jelikož "stále není dořešená otázka pátého hráče," sdělilo Dynamo serveru PlayZone.

Vzhledem k ambicím Eclotů a vizi navázat na českou cestu jsou nyní na prvním místě určitě forsyy a blogg1s. Oba jsou na pozicích wipařů kovaní a v loňské sezóně patřili k tomu nejlepšímu na tuzemské scéně.

Nakonec rozhodnou obchodní jednání. V případě v mezititulku dvou zmíněných střeleckých es se může jednat o částkách přesahující milion korun. Zásadní bude, jestli se pardubická organizace se silným zázemím značky Dynamo Petra Dědka, balík peněz rozhodne investovat.