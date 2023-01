ROZHOVOR: Začalo to streamy, nyní vydává Radek Starý alias Sterakdary fantasy bestsellery

Jak ses dostal ke gamingu a streamování?

Už na základce, jsme měli různé herní weby, ale ty si na sebe nevydělaly. A když ano, musel jsem tam vkládat články s PR žvásty, psal jsem třeba o okapech. První zlom přišel v době, kdy se začaly rodit moje youtube a twitch kanály. Viděl jsem v tom strašně fantastickou věc, spojení s komunitou. Nějak jsem ani neřešil peníze. Když jsem vydělal dolar denně, tak jsem si říkal, hm, to mám třicet dolarů za měsíc a za dva měsíce si můžu jako nějakou hru koupit.

Úplný přelom ale nastal na vysoké škole. Studoval jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě a víceméně jsem věděl, že tu geologii a hydrogeologii, kterou jsem studoval, fakt nechci dělat. Na druhou stranu jsem si připustil, že na rozjetí byznysu potřebuji ještě více času. S koncem na vysoké jsem plynule přešel do gamingu.

Bylo finančně náročné si pořídit streaming vybavení?

No to bylo hrozné. Já si pamatuju, jak jsem si kupoval jeden mikrofon. Byl to úplně ten nejlevnější mikrofon, asi tak za 180 korun. Pamatuji si jak jsem si říkal - hmmm, teď to začíná být seriózní, teď jsem do toho seriózně zainvestoval. (smích) Hledal jsem různé návody, jak sestříhat video, editovat ho a uploadnout. Co je to bitrate a tak dále. Žádné zevrubné návody ale neexistovaly. Člověk to v podstatě musel dělat metodou pokusu a omylu. Je podle mě super, že dneska najdeš miliardu návodů a když s tím chceš začít, nemáš žádné překážky, jenom de facto sám sebe. Tehdy to bylo úplně jiné. Jedno video se třeba renderovalo i půlku dne.

Můžeš popsat, jaké vybavení máš v současnosti?

Mám herní počítač, který mi poskládala nějaká firma. Dříve jsem si je skládal sám, ale teď už jsem v takové luxusní pozici, že mi víceméně donesou krabici, kterou nemusím ani otevřít. Ale je to na druhou stranu i docela škoda, protože mě to sestavování vždycky bavilo. Na stream nepoužívám webkameru. Koupil jsem si klasickou kameru, je to Sony Alfa. Není to nejnovější sedmička, ale je to pořád super. Má fantastickou hloubku ostrosti a perfektně to pracuje se světlem. Mikrofon jsem si nekoupil dynamický, ale kondenzátorový. Je to Rhode. Sluchátka jsem si pořídil Sony WH. Strašně se mi líbí, jak dneska pokročila technika, jsem s tím hrozně spokojený.

Sterakdary a jeho komunita

Jak vlastně vznikl tvůj nickname Sterakdary?

Ty brďo. To je dobrá otázka, protože ten nickname je strašně atypický. Zní to hrozně. Ale jako malý jsem měl strašně rád různé hádanky a hříčky a tak dále. Je to anagram mého skutečného jména Radek Starý. Přehodil jsem ta písmena a víceméně takhle to vzniklo. To jméno se řekne dobře anglicky, česky jakkoliv, takže to ve finále funguje fajn.

Máš nějaký přehled o svém publiku? Vycházíš třeba z demografických dat?

Ta moje komunita byla vždycky tak trošku uzavřená, protože jsem si ty věci dělal podle sebe a tak, aby to bavilo hlavně mě. Kdybych měl větší publikum, včetně těch, kteří mě urážejí a tak dále, tak bych prostě tuhle práci neunesl mentálně. Moje komunita je plná super lidí. Jsme taková menší parta přátel, co si vždycky jednou za čas sedne.

Víš v jakém věku se tvý fanoušci pohybují?

Hlavní cílovka je 17 až 25 a hned v závěsu za ní 26 až 34. Děti nějak nezajímám a spíše se soustředím na tu starší část herního publika.

Od streamu k fantasy knížkám

Kdy sis vlastně řekl… OK, tak streamuju a nějak to jako funguje, teď budu psát knížky.

Já jsem psal knížky a krátké povídky už od nepaměti. Brožuru o šesti stránkách jsem napsal, když mi bylo jedenáct a dokonce jsem jí i sám ilustroval. Vážnější to začalo v momentě, kdy jsem přestal psát jen do šuplíku a začal o svém psaní točit. Vznikl nejdřív zhruba půlhodinový video dokument, kde jsem mapoval proces tvorby - od první stránky až po tu poslední.

Zápasil jsem s tím, ale chtěl jsem všem ukázat, že to dám. Když ukážu na kameru, že mám knížku, tak to vypadá sice super, ale je za tím strašně temnoty, kterou si člověk musí projít s tím, když mu to nejde a když musí překonávat sám sebe. Víceméně to byl takový můj dárek pro moji youtube a twitch komunitu.

Čtenáři nastupující generace

Mezi tvé čtenáře patří převážně mladší publikum - řekněme generace Z - která na knihu jako tištěné médium pohlíží trošku jinak. Jakou vidíš vůbec budoucnost tohoto průmyslu?

Mladá generace má v dnešní době problém s pozorností, což je od čtení knih může odrážet. Když se podíváme na instagram nebo TikTok, tak problém je v tom, že dostaneš odměnu hned, jak aplikaci zapneš. Pro to, abys přečetl knihu musíš udělat několik kroků a trvá to zásadně déle. Je to víceméně sada úkolů, která kulminuje nějakým velkým zadostiučiněním.

Knížky jsou podle mě ultimátní médium, které přeskakuje čas. Třeba v rámci vánočních prodejů je knížka jako dárek pořád strašně super. Papírovou knihu ale neberu jako finální podobu tohoto média. Výborné jsou třeba audioknížky. Pracujeme momentálně na druhé. Můžeš hrát počítačovou hru a u toho si pustit audio knížku, když se ti nechce číst.

Nedotýká se tě pak jako autora, že ta knížka může být jen kulisou? Nebo je tohle jen otázkou spisovatelova ega?

Přesně tak to vnímám. Je mi úplně jedno, jestli vám tu knížku přečte maminka nebo paní Jitka Ježková. Člověk si hlavně musí najít platformu, která mu sedí. I já, když můžu, tak čtu knihy digitálně na telefonu. Je to komfort. Nemusíš řešit místo v batohu na knížku, upravuješ si velikost písma, text si můžeš podsvítit.

Budoucnost fyzických knih

Je podle tebe přechod knih do elektronické podoby budoucností?

Hodně čerpám v tomhle směru ze zahraničí a především ze Spojených států, kde ty trendy běží roky před námi. V momentě, kdy Amazon začal prodávat knížky levněji a jedním kliknutí, mnohonásobně prodeje vzrostly. Já si myslím, že elektronické knížky jsou definitivně správnou cestou. Nemyslím si ale, že fyzické knížky úplně vymizí, je pořád fajn vlastnit je a spousta lidí to preferuje.

Ty prodeje se budou zintenzivňovat a já jsem za to strašně rád. Protože když potřebuju mít na skladě 1000 knížek, tak je to trošku noční můra co se logistiky a uskladnění týče. Zatímco když máš digitální verzi, tohle odpadá. Jsem rád za tuhle změnu. Musíme se adaptovat na to, jak se prostředí kolem nás mění. Pak to má také rovinu, že když prodáš desetitisíce výtisků, je to spoust papíru, což není ideální vůči přírodě.