ROZHOVOR: Sázka na Rozbíječe. "Vybral jsem si správné lidi," vrací se Tipek k titulu na For Games

Po druhém místě v jarním splitu Sazka eLEAGUE sis došel na podzim pro titul - opět na pražském For Games. Změnit si musel dres. Jaký je to pocit vyhrát trofej z největší tuzemské akce?

Pocit je to určitě skvělý. Tenhle rok to bylo o to lepší, že jsem si se sestavou Inaequalis nebyl jistý, zda to oproti loňským For Games zvládneme. Loni jsem se cítil jako favorit. Naštěstí se ukázalo, že jsem si vybral ty správné lidi a s klukama jsme to dotáhli až do konce.

Předpokládáme, že jste si prvenství v podzimního splitu pořádně užili. Jak probíhala oslava s Rozbíječi?

Na oslavy nebylo moc času, protože spoje do našich končin z Prahy nebyly úplně ideální. Oslavy tedy probíhaly spíš individuálně.

Vraťme se ale o půl roku zpět. Je jaro a vrcholí vyřazovací část jarního splitu eLEAGUE. Dostal ses tehdy s DGG do finále turnaje, kde jste se utkali s rivaly z Team Young a kde jste jim podlehli 2:3 na mapy. Zavzpomínáš, proč jste prohráli a co se zvrtlo?

Tenhle split si upřímně pamatuji v tom smyslu, že jsem byl vůbec rád, že hraju finále. Bylo to tehdy těžké, měli jsme v týmu dva zahraniční hráče a moc jsme toho spolu neměli nahraného.

Po druhé hře byl náš stav už dost zoufalý, tak jsme začali pickovat stylem horká brambora (zdravím Sehnyho) a povedlo se ještě urvat ty 2 výhry. Bohužel to nakonec nestačilo, ale věřím, že minimálně jsme to udělali divácky zajímavější.

Jak bys shrnul letošní sezónu. Co se povedlo a co naopak?

Tak z hlediska tuzemské scény jsem určitě spokojený. Na té světové bohužel škoda mluvit.

Jak sis užil jarní a podzimní splity eLEAGUE?

No bylo super zase po nějaké době vidět všechny tuzemské Dotaře na lance. Vzhledem k tomu, že Sazka je v Dota 2 jediná tak velký turnaj, byl jsem za něj od začátku vděčný.

Letošní The International byl historicky nejúspěšnější pro česko-slovenskou Dota 2 scénu. Dva Češi na nejbohatším turnaji roku a spanilá jízda Olivera Lepka, která vyvrcholila zvednutím kýženého Aegisu nad hlavu. Jak hodnotíš The International 2022? Komu jsi fandil?

Řekl bych, že pro diváka to byla herně skvělá podívaná a jsem rád, že na vítězství nakonec dosáhl skiter s Tundrou. Přál jsem mu to.

Pověz, jaká je tvoje budoucnost na profesionální Dota 2 scéně? Máš ještě chuť a odhodlání prorazit v zahraničí? Kde tě diváci mohou vidět? Jaké jsou tvé plány do nového roku?

Chuť by tu pořád ještě byla. Uvidíme, jestli se něco naskytne. Momentálně to zkoušíme s naším stackem Unity Esports kvalifikací do evropské DPC ligy.

Inae For Games • Foto CNC

Děkujeme za tvůj čas a rozhovor. Chtěl bys něco vzkázat fanouškům, Dota 2 hráčům nebo někomu konkrétnímu? Je to jen a jen na tobě!

Určitě bych chtěl poděkovat všem, co nám v uplynulém roce fandili, hlavně tedy své rodině a přítelkyni, která mě již dlouho podporuje.

Dál chci poděkovat všem svým spoluhráčům, se kterými jsem si každou jednu hru užil (speciální shoutout pro jojkového storma, díky kterému jsem v poslední hře ve finále nemusel pohnout prstem). A ještě v neposlední řadě děkuji všem, co se přišli podívat na For Games na Dotu.

***

