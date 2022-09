ROZHOVOR: Chci jít ve stopách oskara, říká čerstvý člen akademie MOUZ Kadim

Tuzemským esportem proletěla novina o angažmá českého hráče v MOUZ NXT. My vám teď přinášíme rozhovor s Radimem Vojkůvkou, který hraje pod nickem "Kadim". Jak se dostal do povědomí slavné německé organizace? A dokáže jít ve šlépějích oskara, který to dotáhl až do hlavního týmu?