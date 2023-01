ROZHOVOR: "Chce to čas." Oskar věří, že SINNERS budou dominovat v Česku a postoupí na Major

Po návratu do SINNERS vás čekal ostrý start v podobě duelu s Falcons. Byť jste prohráli, prezentovali jste se dobře. V jaké formě vás utkání zastihlo? Co jste říkal na výkon kennySe?

Spíš taková forma neforma, dlouho jsme každý nehrál přes svátky, u mě to bylo o něco delší s tou pauzou bez hraní, ale to chce jen čas a bude to v pohodě. Jinak zpět k tomu zápasu, dělali jsme všechno, parkrát jsme si i pinkli ale spíš jsme se stále hledali, ale tak jednoznačné to nebylo. A jak vím, tak zrovna Falcons měli bootcamp už od začátku roku. Jinak kennys dobrý výkon no, střílelo mu to pěkně.

Bylo náročné znovu zapadnout k hříšníkům nebo naopak díky tomu, že hráče znáte, odešel jen NEOFRAG, to po téhle stránce funguje?

Ani ne, kluky znám docela dobře, akorát s Patrikem jsem pár let nekomunikoval, takže to je tak asi jediné. Jinak si myslím, že jsme si sedli s klukama.

Čeká vás bootcamp, jak se těšíte na to, že budete spolu nějaký čas na jedné kopě?

Osvěžíme si hru, pobavíme se, zahrajeme hry a budeme žít CSkem, na to se těším.

Cíl zůstává. Dostat se na Major!

Se SINNERS jste figurovali v top30 HLTV, nepodařilo se ale dostat na Major. Je to jedna z ambic? Nebo je to čistě v rovině snu?

Určitě je naším cílem dostat se jako první český tým na Major. Myslím, že dostat se na tento turnaj je snem každého hráče. A to i můj, i když jsem si některé Majory zahrál.

Jaké další cíle máte? Je jedním z nich stát se opět neochvějně českým týmem číslo 1?

Chceme dominovat na CZ/SK scéně, ve světě hrát tier2 Counter-Strike a třeba se kvalifikovat i na nějaké prestižní tier1 turnaje.

Forsyy se může dostat do světové špičky

Co říkáte na svého předchůdce forsyyho? Má podle vás potenciál na to proniknout do světové špičky, tak jako kdysi před lety vy?

Ale jo, když tomu dá a obětuje čas tak určitě. Střílet umí a má styl hraní, který se hodně hraje, takže potenciál má.

Sledujete Adama Zouhara v OG? Jak zapadl podle vás a patří právem do tak zvučného týmu?

Moc jsem OG nesledoval. Viděl jsem pár zápasů. Přijde mi, že se pořád hledají. Třeba rok 2023 bude pro Adama a OG lepší, uvidíme.

Jaký tým nebo týmy budou podle vás vládnout v roce 2023 světovému CSku a proč?

Netuším, ale myslím že se udrží klasika NAVI, G2 a FaZe s Heroic. Jsem také zvědavý na Astralis s dev1cem.