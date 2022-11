Rekkles o nekalých praktikách v G2: “Byl jsem naivní a oni toho zneužili.”

Martin "Rekkles" Larsson patří mezi nejvýraznější osobnosti profesionálního League of Legends. Když se v roce 2020 rozhodl přestoupit z Fnatic k G2 asi ještě netušil, jak neblaze to jeho kariéru zasáhne.

Během živého vysílaní na Twitchi se Rekkles rozhodl podělit o několik zásadních informací týkajících se jeho bývalého angažmá v G2, ke kterému se připojil na konci roku 2020. Jeden z nejočekávanějších tehdejších přestupů se po roce otočil ve strmý pád Rekklesovy kariéry.

Uvězněn na lavičce

V říjnu 2021 byl Rekkles poslán na lavičku. Dle jeho slov nedostal žádnou šanci bojovat o místo v základní sestavě, což pro něj znamenalo začít si hledat nový tým. Částku, kterou si za něj G2 řeklo, ale nebyl žádný tým ochoten zaplatit a Rekkles se tak ocitl doslova v pasti.

Jakmile ostatní týmy LEC podepsaly nové kontrakty, G2 vypočítavě slevilo z astronomické cifry, aby se o Rekklese ucházely aspoň menší celky. Taktika nakonec vyústila v Rekklesův přestup ke Karmine Corp.

Z výplaty měl dostávat jen 6%

Rekkles navíc prozradil, že kdyby nebyl poslán na lavičku, muselo by mu G2 vyplatit dvouletý kontrakt v jeho plné výši. Dodatek ve smlouvě ale G2 umožnil posílat pouze 6% z platu v případě, že je Rekkles na lavičce. “Když jsem v roce 2020 podepisoval smlouvu, můj právník mě na to upozornil, já jsem byl ale naivní,” přiznal svou chybu před diváky na streamu.

“KCorp o mě naštěstí měli zájem, protože kdyby ne, tak bych byl opravdu v p*deli,” popsal bez servítek Rekkles. “Měl jsem opravdu štěstí. Sice mě koupili za “nižší cenu”, ale i tak se jednalo o strašně moc peněz, na což ale nyní doplácím,” dodal.

Začarovaný kruh

Švédský hráč se opět dostal do pasti. “O rok později a já se nacházím zase ve stejné situaci. KCorp chce zpět peníze co za mě zaplatil, ale je problém najít tým, který by byl ochoten tolik zaplatit,” popsal Larsson. "Organizace vydělávají méně peněz, než za kolik se prodávají profesionální hráči. Vymklo se to kontrole," objasnil Rekkles neblahou situaci na trhu.

Aby Rekkles zvýšil své přestupové naděje a konečně se vrátil do vysněného League of Legends European Championship, rozhodl se oficiálně nabídnout své služby nejen jako ADC, ale i jako Support. Veterán profesionálního League of Legends věří, že díky smyslu pro hru a dvanáctileté praxi na bot lince po boku Supporta ví, co tato role obnáší.