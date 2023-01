Recenze polohovacího stolu Liftor Up: kdo říkal, že nelze mít zdraví i zábavu?

O problémech se zdravím, především zády a krční páteří, ví hráči své. Stejně jako lidé v kancelářích trávíme za monitorem často spousty hodin denně a udělat si herní doupě co nejpohodlnější se tak stává naprosto stěžejní pro dlouhodobě pevné zdraví. A není to jen o ergonomickém herním křesle. Proto jsem se rozhodli v redakci vyzkoušet polohovací stůl od české firmy Liftor Up, u kterého můžete hrát ve stoje. Jako největší frajeři.