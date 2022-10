PUBG Sazka eLEAGUE: Chceme být do TOP 4. Těšte se na highlighty Qwizzyho, říká LukeeV z do srodka

Jak bys zhodnotil uplynulý kvalifikační cyklus do Grand Finále Sazka eLEAGUE?

První kvalifikační cyklus byl propadák z naší strany, druhý jsme bez problému doručili, ale neměli jsme ho v první řadě ani hrát.

Ve finále STAGE II se vám vydařil hlavně druhý hrací den. Co za tím podle tebe stálo?

Celkově jsme se do toho potřebovali dostat jako tým, naše v prvním kvalifikačním cyklu nebyly dobré a tak jsme ze začátku postrádali nějakou tu self-confidence. Ať už při fightech, nebo i já z pohledu IGL jsem několikrát váhal ve svých rozhodnutích, a to nás stálo hodně bodů. Druhý den už jsme byli více sehrání a věci se vrátili do starých kolejí, maruna a gargi ukázali, že jsou pořád jedni z nejlepších střelců na cz/sk scéně.

Koho bereš jako největší favority na vítězství v lize?

Nejspíš team SHEESH, jelikož je to tým, který od PUBG stále neupustil a trénují každý den.

V Grandfinále nastoupíme v plné síle, těšte se na highlighty od Qwizzyho

Mohl bys porovnat sílu a třeba i chemii tvého týmu do srodka v průběhu letního splitu a teď podzimního?

První split nám bohužel moc nevyšel, celkově nám to asi moc nesedlo, ale nemyslím si, že by to byla vina konkrétního člověka. Na aktuální split se k nám připojí Qwizzy místo KnorkiSe, který s námi odehrál letní část, jinak se v teamu nic nemění. S Qwizzym se znám delší dobu a myslím si, že do týmu lépe zapadá. Finále jsme odehráli se dvěma suby, takže v plné síle nastoupíme až v Grandfinále.

Myslíš si, že se dokážete umístit v Grand Finále lépe, než v prvním splitu?

V prvním splitu jsme skončili až na 7. místě, což bylo daleko za očekáváním. V tomto Grandfinále budeme určitě mířit na TOP 4 umístění. Myslím si, že jsme s klukama lépe sehraní a návrat Qwizzyho do týmu nám určitě pomůže ve všech aspektech.

Viděli jsme zapojení Dark Tigers PUBG, hraje i Cryptova. Nepřemýšleli jste s vaší partou, že byste šli pod křídla nějaké tradiční české organizace?

Nad tím zatím nepřemýšlíme, na české scéně je velmi málo organizací, které jsou schopny v PUBG nabídnout dobré podmínky pro hráče.

Grand Finále je za rohem, hraje se opět o 300 tisíc korun. Co od vás mohou fanoušci čekat?

Smart-aggressive gameplay z naší strany a určitě nějaké ty highlighty od Qwizzyho.