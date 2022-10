PUBG: jANYY s týmem po konci v EP hrají pod názvem SHEESH jen dočasně. Jednají s novou organizací

Krátce po letním splitu jste změnili název, už nejste EP. Změnilo to nějak vaší workflow?

Naší workflow to nijak nezměnilo, EP jsme leavnuli krátce před PCS7 closed kvalifikací, takže nás naopak ten odchod ještě více namotivoval. Měli jsme vidinu toho, že když postoupíme, tak se nám bude lépe hledat organizace, pod kterou případně budeme vystupovat v PCS7 finals. Bohužel se nám nepodařilo o jednu pozici - o šest bodů - postoupit a tak jsme byli trochu zklamaní. Chceme se zlepšit a příští rok to finále hitnout.

Proč název SHEESH, koho napadl?

Popravdě ani nevím, koho to napadlo. Mně se to původně nelíbilo, ale nakonec to není úplně tak špatné. Kluci nechali udělat logo a hrajeme pod tímto názvem, dokud nenajdeme organizaci. Jsme v kontaktu s jednou tuzemskou organizací, tak uvidíme, jak se to vyvrbí.

Jedinou ambicí je obhajoba titulu

Jaké ambice máte v druhém splitu? Nic než vítězství?

Přesně jak říkáš. Ambice jsou pouze a jen vítězství a tím pádem obhajoba titulu. Vše ostatní pro mě osobně a troufám si říct že i pro kluky bude rozhodně zklamání.

Jak bys zhodnotil finále STAGE I ?

Finále STAGE I jsme pojali tak, že si prostě půjdeme jak se říká "zapinkat". Postup byl pro nás samozřejmostí a pokud bychom nepostoupili, byla by to velká ostuda. Dá se říct, že od začátku STAGE I finále to bylo o dvou týmech. O nás a o Knedlících. Celková tabulka to jasně vystihuje.

Jaká je kvalita soutěže v porovnání s předchozím splitem?

To úplně neumím posoudit, nepřišlo mi, že by kvalita byla nějak razantně vyšší nebo nižší, každopádně tu máme několik nových zahraničních akvizicí, jako je corsac nebo teabone, který je vicemistrem světa. Ti určitě kvalitu turnaje zvyšují.

Koho řadíš mezi největší rivaly?

Mezi největší rivaly řadím jednoznačně Knedlíky a Cryptovu, ale je tu hned několik dalších kvalitních týmů, kteří můžou jen překvapit a když budou mít momentum, tak můžou pomýšlet klidně i na ty nejvyšší příčky.

Když Grendys nezaspí, chemi je dobrá

Jak to jde v týmu? Jaká je chemie? A co forma?

V týmu to jde troufám si říct čím dál lépe, přípravy vrcholí, forma konzistentně stoupá, chemie je dobrá(když teda Grendys nezaspí... (smích) Teď už jen ten titul a bude vše tak, jak má být.

Diváky bych rád pozval na Grandfinále, protože bez nich by takový turnaj určitě nebyl a doufám, že jich bude co nejvíc a alespoň v tom online chatu na twitchi udělají pořádný bordel. Můžu zaručit, že se bude na co dívat, ať už od nás, nebo od ostatních týmů, na CZSK máme spoustu kvalitních hráčů, kteří umí udělat pro diváky show!