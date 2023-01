První týden LEC: Fnatic s Humanoidem selhali, největší formu mají G2 Esports

LEC je zpátky! Češi Carzzy, Humanoid a Patrik jdou do akce

LEC je zpátky! Češi Carzzy, Humanoid a Patrik jdou do akce

Patrik Jírů vévodí Evropě. Excel Esports se ujali vedení v LEC Summer 2022. Co Humanoid?

Patrik Jírů vévodí Evropě. Excel Esports se ujali vedení v LEC Summer 2022. Co Humanoid?