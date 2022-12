Přístup rodičů k videohrám je zásadní pro rozvoj mladých hráčů, říká Xnapy

Největší esportový turnaj The International má vyšší prize money, než tenisový Wimbledon. Týmová střílečka Counter-Strike vyprodává dvacetitisícové arény. Gaming a esport je zkrátka fenoménem, který ať chceme, či nechceme, utváří životy nastupující generace.

Své o tom ví Petr Jirák alias Xnapy, který stojí za zásadním rozvojem gamingu a esportu na československé scéně a to zejména v titulu League of Legends. Letos akce Prague Champs, kterou spolupořádal, vyprodaval O2 Universum. Xnapy má za to, že “olympiáda potřebuje videohry víc, než videohry olympiádu,” čímž odpovídá na často kontroverzní srovnávání esportu s klasickým sportem.

Nejdůležitější je, abyste svým dětem rozuměli

Podle něj hraní nebo sledování her je fenomén, který už tady je a rodiče by ho svým dětem neměli zakazovat. “Přístup rodičů k esportu je zásadní pro rozvoje mladých hráčů. Nejde o to, aby nechali své ratolesti sedět 20 hodin u počítače s tím, že možná za 10 let přinese domů hromadu peněz,” myslí si Jirák.

“Důležitější je, aby rozuměli, jak zdravě nechat své děti hrát a používat internet. Není cesta říct klukovi “hraj si 20 hodin denně na počítači”, stejně jako není cesta mu to úplně zakázat,” dodává. “Jde o to, hledat regule. Nastavit mantinely a prošlapat cestu dětem tak, aby byla co nejsmysluplnější,” říká.

Trend, kdy se rodiče aktivně zajímají o to, co baví jejich děti, pozoruje i v rámci svého publika. “Máme hodně zajímavou komunitu okolo streamu celkově. Jedni z předních členů, kteří s námi jezdí i na akce, jsou právě rodiče, kteří se k tomu dostali tak, že to sledovali jejich děti. Našli tam nějakou formu pobavení a také jim to prostředí pomáhá porozumět, co jejich dítě dělá nebo nedělá a v čem se pohybuje. Byl jsem až překvapený, jak pozitivně to rodiče vnímají. Staví se k tomu hezky,” popisuje Jirák.