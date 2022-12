Přestupy v LCS: Novou sestavu FlyQuest povede vítěz Worlds, Dignitas sahají po evropských hráčích

"Potřebuje trenér šampionů Worlds vůbec nějaké uvedení?" Tím odstartovala severoamerická organizace FlyQuest anonci angažmá hvězdného coache, který dovedl DRX k titulu na nejprestižnější LoL akci světa.

Kim "SSONG" Sang-soo přichází krátce poté, co se celá sestava korejské organizace "rozuprchla" do světa. To, že odejde i její trenér, tak bylo očekávané. Nyní přišel oficiální štempl na to, že půjde do atraktivního regionu LCS. Následuje tak mimo jiné svého svěřence Pyosika, který zamířil do Team Liquid.

SSONG bude mít za úkol připravit novou sestavu, která podepsala v prosinci - Impact, Spica, VicLa, Prince a Eyla.

Dignitas renovují sestavu, zůstane asi jen Spawn

Podle zatím oficiálně nepotvrzených zdrojů se pořádně rozhodl "říznout" do svého kádru management organizace Dignitas. Velkým změnám napovídají i odchody dosavadních hráčů LCS týmu. Americko-vietnamský botlaner Toàn "Neo" Trần se na konci listopadu upsal konkurenčnímu TMS.

Na soupisce Dignitas sice ještě figuruje čtveřice hráčů, ze které má zůstat zřejmě jen Kanaďan Trevor "Spawn" Kerr-Taylor. A sahat se mělo hned po čtyřech importech. Turek İrfan "Armut" Tükek má přijít na zkušenou do země "nekonečných možností" z MAD Lions.

To dánský Jungler Lucas "Santorin" Larsen má už z LCS bohaté zkušenosti. Dva roky patřil na soupisku Liquid. Jeho krajan Nicolaj "Jensen" Jensen hrál zas za Cloud9. Pátým do party je korejský Support Lee "IgNar" Dong-geun, který ukončil spolupráci s Immortals.