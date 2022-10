Překvapení na MSR. Sestava ENTERPRISE propadla. Sampi jsou z kola ven taky. Září Dynamo Eclot

Velké zklamání mají na rtech po skvělém tažení Sazka eLEAGUE hráči ENTERPRISE. Na slovenském šampionátu vybouchli. Herně nestačili na týmy, které běžně poraží. Ani Sampi už do turnaje nepromluví, po prohře s eSubou jim definitivní hřebíček do rakve zatloukl tým Entropiq Prague. Naopak Dynamo Eclot si zajistilo postup do Grand Finále. eSuba míří do Lower Bracketu.