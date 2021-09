Představení týmů na TI10: T1. Překvapí jedna z novějších organizací?

Korejská organizace T1 známá hlavně pro svou sekci v League of Legends založila v roce 2019 i Dota 2 sekci, která se letos dostala na špičku světové scény.

Reklama T1 je na poli Doty víceméně nová organizace, které se poměrně rychle podařilo prorazit až na tu nejvyšší úroveň. Pětici východoasijských hráčů se podařilo získat bronzovou medaili na druhém Majoru sezóny a zaujmout tak šesté místo v konečném DPC žebříčku.

První polovina sezóny jim nevyšla podle plánu ani zdaleka. Třetí místo v SEA regionu pro ně bylo spíše zklamáním, ačkoli to znamenalo potup na singapurský Major. Tam ovšem nezvládli projít turnajem o divokou kartu a museli se s nadějí na titul rozloučit. V další DPC lize už nezklamali a jakožto favorité obsadili první příčku a tedy i místo v play-off AniMajoru. Jako jediný z šesti celků pozvaných do vyřazovací fáze se dokázali probojovat až na stupně vítězů. Po těsných zápasech s PSG.LGD a Evil Geniuses ukončili své působení v soutěži na třetím místě.

V létě ještě dosáhli dalšího významného úspěchu, a to vítězství na ESL One Summer 2021. Na tomto online turnaji potvrdili, že patří mezi světovou elitu, když porazili Vikin.gg, Quincy Crew a ve finále Virtus.Pro 3:2.

Hlavní hvězdou týmu je thajský carry hráč Nuengara “23savage” Teeramahanon, jenž je jedním z hrstky lidí, kterým se podařilo překonat 12 000 MMR bodů. O strategii a draft se stará legenda východoasijské scény Karlo “Kuku” Palad, který se proslavil hlavně jako hráč TNC Predator. Během let vystřídal téměř všechny herní role a krátkou dobu pracoval i jako trenér Omega Esports.

T1 rozhodně mají šanci dostat se na The International daleko, jako favority na výhru je ale tipuje málokdo. Na The International si z pětice T1 zahrál pouze Kuku a jen zdaleka ne všichni nováčci ustojí obrovský tlak na hlavním pódiu The International.

Sestava T1

Nuengara „23savage“ Teeramahanon

Karl „Karl“ Baldovino

Karlo „Kuku“ Palad

Kenny „Xepher“ Deo

Matthew „Whitemon“ Filemon