POTVRZENO: Otěží v Sampi se ujímá The eLiVe! Za wipem bude operovat blogg1s

"Jsem přesvědčena, že Erik s Dominikem jsou těmi nejlepšími posilami pro náš tým. Vážím si zájmu kluků a vložené důvěry v sestavu Sampi.Tipsport," uvedla COO organizace Klára Ottomanská.

Tíhu odpovědnosti na bedrech má The eLiVe

Zatímco blogg1s přišel do stáje fotbalisty Jakuba Jankta zadarmo, slovenského In-Game Leadera Erika Sitha musela organizace Sampi.Tipsport vykoupit z ENTERPRISE. Výdaje by ale měly mít cenu zlata. Právě The eLiVe by měl táhnout celou skvadru talentovaných playerů. Zkušeností má i vzhledem k úspěšnému loňskému roku v EP více než dost.

"Erik byl chybějícím kouskem skládačky. Právě on je vynikajícím pátým hráčem naší sestavy. Jeho přestup z ENTERPRISE byl záležitostí několikaměsíčního vyjednávání, které se nám tento týden podařilo úspěšně dokončit," uvedla Ottomanská.

The eLiVe se znovu setká v týmu s Matúšem "MATYS" Šimkem. S druhou posilou blogg1sem zas strávil nějaký čas v eSubě.

Blogg1s otevírá novou kapitolu kariéry

Dominik Janita se po skvělé sezóně v pražské eSubě odhodlal k dalšímu stěžejnímu kroku kariéry. V týmu Sampi bude jediným zástupcem českých barev. Jak už jsme ale zmínili, na serveru zažil v týmu Erika Sitha - a navíc - se shledá s talentovaným Lukášem "sAvana1" Lintnerem.

"Dominik "blogg1s" Janita se stane plnohodnotnou náhradou za GuardiaNa na pozici AWP. Není žádným tajemstvím, že díky konci smlouvy byl blogg1s volným hráčem a my si velmi vážíme jeho důvěry v naši sestavu," dodala k tomu Klára Ottomanská.

Sampi.Tipsport se vrací po roční odmlce letos do největší tuzemské ligové soutěže Sazka eLEAGUE. Bude určitě zajímavé sledovat, jak se tenhle hvězdami nabitý tým bude prezentovat proti SINNERS s oskarem nebo silnému Dynamu Eclot.