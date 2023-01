Potvrzeno! GODSENT vyrukoval s ryze švédskou soupiskou. Zkušený draken musí zkrotit mladé pušky

GODSENT podepsali novou pětici hráčů. Lovili přitom v řadách Into The Breach a Ninjas in Pyjamas. Za wipo se postaví velezkušený William "draken" Sundin.

Draken naposledy působil v britské organizaci Into The Breach, stejně jako další Švéd RuStY. Vedle nich se do týmu GODSENT připojil ex-hráč áčka Ninjas in Pyjamas Plopski, mladík ztr z akademie a další talent, zatím nepříliš etablovaný, joel. S odvoláním na zdroje o novém týmu informoval server blix.gg. Krátce poté přišlo oficiální potvrzení od samotné organizace.

Draken bude mít na povel teenagery

S Williamem "draken" Sundinem přichází roky praxe na té nejvyšší CSkové úrovni. Sedmadvacetiletý sniper prošel v minulosti výběry Fnatic a Ninjas in Pyjamas, se kterými se radoval z vítězství na Intel Extreme Masters v americkém Oaklandu nebo DreamHack ve Valencii.

Naposledy působil tenhle zkušený ostrostřelec v britské enklávě Into The Breach. Tam se potkal s krajanem Alfredem "RuStY" Karlssonem, který má do nové sestavy GODSENT mít také namířeno.

Zkušenost doplní mladé pušky. Nicolas "Plopski" Gonzales Zamora je dvacetiletý entry fragger, Erikovi "ztr" Gustafssonovi je 19 let a Joelovi "joel" Holmlundovi dokonce 18 let.