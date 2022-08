Polský sniper "hades" mění dres. Z ENCE jde do týmu Finest

Dvaadvacetiletý Aleksander "hades" Miskiewicz přichází do israelské organizace poté, co byl posazen na lavičku ENCE. Jeho původní zaměstnavatel se rozhodl na pozici AWP přivést Španěla SunPayuse. Hades by měl pozvednout upadající Finest, která se nekvalifikovala na RMR.