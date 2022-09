Playoff v plném proudu! Entropiq vyzval eSubu. Duel ENTERPRISE s OG rozhodla až poslední mapa

První kolo Playoff části CCT Central Europe Series #2 nakonec ovládli favorité. ESuba sice neměla daleko k zisku první mapy, nakonec ale podlehla Entropiq 0-2. Překvapivější výsledek si odnesl ENTERPRISE, který duel s OG nečekaně dotáhl až do třetí mapy.

Nutno zmínit, že vyražovací fázi CCT Central Europe Series #2 předcházely komplikace. První verze rozpisu zápasů, která hrála v neprospěch lépe umístěných týmů, si vysloužila značnou dávku kritiky. Organizátor turnaje se k situaci ale postavil čelem a los upravil, což hráči i veřejnost ocenili.

V prvním kole se tak po úpravě pavouka střetla eSuba s Entropiq. Atraktivní zápas, který tuzemští fanoušci s napětím očekávali, nabídl překvapivý začátek. Entropiq sice nastoupil do zápasu v roli favorita, první mapa ale ukázala, že bude mít co dělat, aby svou roli obhájil.

Sestava Entropiq, kterou posílil izraelský sniper Guy "anarkez" Trachtman, se s papírově slabší eSubou tahala o každé kolo. Vyrovnané střetnutí na Overpass nakonec muselo rozhodnout až prodloužení, které eSuba kvůli několika chybám ztratila v konečném skóre 17-19.

Nejvyšší počet killů (33) si z mapy soupeře odnesl eSubák Martin “Pechyn” Pechoušek a solidní výkon předvedl i sniper Dominik “blogg1s” Janita. Rozehraná česko-slovenská pětka tak měla nejvyšší předpoklady k tomu, aby následnou mapu dotáhla do vítězného konce.

Pokračování na Infernu ale v žádném směru nenavázalo na vyrovnaný Overpass. Zkušený Entropiq tentokrát nezaváhal a eSubu doslova rozbil 16-1. V dalším kole na něj bude čekat vítěz zápasu Aurora vs. Into the Breach.

Ani zápas OG s ENTERPRISE nejdříve neodpovídal papírovým předpokladům. Favorizované OG, v jehož sestavě je i český talent Adam “NEOFRAG” Zouhar, zakončilo úvodní polovinu 7-8 ve prospěch soupeře. Za teroristy se pak ENTERPRISE naplno rozjel a především díky famóznímu výkonu kapitána a snipera v jednom, Deyvida "h4rn" Bencheva, porazil OG na jejich vlastní mapě 16-9.

Výkon ENTERPRISE je třeba ocenit i proto, že týmu chyběl klíčový článek sestavy, Raul "Blytz" Gligor, který do zápasu kvůli svatbě své sestry nenastoupil. Jeho místo zaplnil dánský kouč Rasmus "SandeN" Sanden.

Stejně jako v klání eSuby s Entropiq se ale i v tomhle špílu favorit zápasu ve druhé mapě zvetil. Statistiky tentokrát ovládli hvězdy z OG a Inferno si pohlídali v konečném skóre 16-7. Konečný decider na Overpass se nesl v podobném duchu a OG suverénně zvítězilo 16-5.

V dalším kole se OG utká s vítězem zápasu SINNERS vs. BLUEJAYS, který vypukne 29.9. 2022 v 13:00. Sledovat jej můžete živě na kanálu REPUBLEAGUE.