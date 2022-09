Play-off podzimní Sazka eLEAGUE: Team Young vítězí. L2P očekávaně padají do pavouku poražených

Dnes ráno začala vyřazovací fáze podzimního splitu Sazka eLEAGUE, kde se mezi sebou utká osm týmů o nabitý prize pool a říjnové LAN finále na For Games. První sobotní zápas odstartovalo střetnutí mezi celky Team Young a L2P, které dopadlo vítězně pro favorizovaný kolektiv Young. Ade a spol tak postupují do druhého kola winner-bracketu, kdežto L2P dostanou ještě jednu šanci na reabilitaci v pavouku poražených.

Ranní best-of-three duel přinesl dvě rychlé mapy, které bezproblémově ovládli zkušení hráči a vítězové prvního splitu eLEAGUE - Team Young. Obnovená sestava L2P se sice snažila, ale v klíčových momentech nestačila na "mladé".

První mapa trvala necelých dvaatřicet minut. Nabídla nám spoustu akčních momentů, přes sedmdesát killů a velmi pěkný ultra kill v podání mid hráče Team Young - Ravienteho (Arc Warden).

Druhá mapa byla o fous rychlější. Sice tu máme nový patch (7.32b) a spoustu novinek, ale to nemění nic na tom, že dotaři z Young nenechali L2P sebemenší šanci a po 25 minutách ukončili mapu (71 fragů). Good Game, Well Played! Dva nula pro Team Young a zasloužený postup do druhého kola play-off.

***

Tímto sobotní den plný skvělé tuzemské doty rozhodně nekončí a před námi jsou ještě tři zajímavé zápasy.

Oficiální stream druhého splitu Sazka eLEAGUE

***

Pavouk vyřazovací části Sazka Eleague

Upper Bracket eLEAGUE • Foto Sazka

Lower Bracket eLEAGUE • Foto Sazka

***

