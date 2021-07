Pechyn po přestupu do eSuby: Doufám, že v týmu bude konečně pohoda

Posledních 18 měsíců strávil v Sampi, nyní se Martin „Pechyn“ Pechoušek vrací na třetí štaci do eSuby. V organizaci Jakuba Jankta se mu nepodařilo naplnit dané cíle, nyní Pechyn doufá ve změnu. „Doufám, že naplním očekávání a budu mít větší impact na hru, než jsem měl,“ říká nová akvizice „modré krve“.

Podruhé se vracíš do eSuby. Čekal jsi po svém odchodu, že se opět vrátíš?

„Tak eSuba je jedna z předních organizacích na této scéně, takže tam asi byla vždy možnost, že se zase někdy vrátím.“

Poslední rok a půl jsi reprezentoval Sampi, jak bys své působení hodnotil?

„Popsal bych to doslova jako na „horské dráze“, ať už týmovými výsledky, nebo individuálními. Beru to jako velké zklamání, že jsme nedokázali naplnit naše cíle.“

V jaké verzi Sampi se ti hrálo nejlépe?

„V žádné to nebylo nijak extra dobré, a proto se dělalo i tolik změn.“

Kde byla chyba? Proč přišel konec?

„Ačkoliv jsme byli všichni na dobré individuální úrovni, tak bohužel chyběla týmová chemie a nedokázali jsme se na ni dostat, takže nezbývalo nic jiného, než učinit tento krok.“

Jak se ti nakonec dohrával poslední split Sazka eLEAGUE, když jsi věděl, že po splitu odcházíš?

„Abych pravdu řekl, tak se mi hrálo nejlépe a myslím, že i ostatní to tak měli. Už se toho moc od nás neočekávalo, takže jsme začali hrát takový ten uvolněnější styl, kde jsme začali brát víc aim duelů a věřili si.“

Jak probíhal přestup do eSuby?

„Na téhle scéně se hned všechno ví, takže jsem dostal nabídku od eSuby pár dní po tom, co jsme se dohodli, že se rozpadneme. Vyslech jsem si nabídku od manažerů eSuby, dohodli se na všech podmínkách a plácli jsme si.“

Změní se nějak tvá role v týmu oproti Sampi?

„Rozhodně budu mít lepší pozičky, než jsem měl v Sampi, a též větší prostor. Takže doufám, že naplním očekávání a budu mít větší impact na hru, než jsem měl.“

Těšíš se na své bývalé spoluhráče s eXtatus?

„Je to tak. S klukama se znám už nějaký ten pátek a byl jsem s nimi v kontaktu, i když jsem byl v Sampi, takže doufám, že konečně bude pohoda v týmu.“

Trénujete již v nové sestavě, nebo zatím užíváte dovolené?

„Trénujeme teď každý den několik hodin, abychom nahráli co nejvíce, když už za dva týdny začínají první zápasy lig. Moc toho času není, a proto se snažíme jak nejvíc to jen jde, abychom nezaspali začátek a nemuseli to pak dotahovat na konci.“

Věříš, že v této sestavě vydržíte delší dobu? Máte dlouhodobější cíle?

„Kdybych nevěřil této sestavě, tak do toho ani nejdu, ale na téhle scéně jeden nikdy neví, co se stane za pár měsíců.“