Patch 7.32 je venku. Nese spoustu změn, nové předměty a datum vydání očekávaného bitevního deníku

Dnes v noci vyšel nový Dota 2 update, který přináší velké množství změn a nové neutrální předměty. Patch má bezmála 1,2 GB a kromě balančních změn přidává do captains modu (CM) nového hrdinu - Primal Beast.

Slíbený patch je tu a přináší s sebou obrovskou kupu změn. IceFrogův tým pořádně zamíchal pomyslným balančním koktejlem, přidal nového creepa, nové neutrální předměty prvního, druhého a třetího levelu a nového hrdinu (Primal Beast) do captains modu (CM).

Nový patch se tradičně aplikoval na probíhajícím 400 000 dolarovém singapurském turnaji ESL One Malaysia 2022. Profesionální hráči bez jakékoliv přípravy zkoumají čerstvý update přímo ve hře, ale na to už jsou zvyklý z dřívějších dob, i když to není nic moc příjemného.

Nesmíme zapomínat i na datum vydaní nového bitevního deníku, který bude dostupný ke koupi za necelý týden, a to prvního září. Klasicky 25 % z ceny všech prodaných Battle Passu putuje do celkové výhry šampionátu The International 2022.

Dota Patch Notes - 7.32

No a na závěr tu pro vás máme několik zajímavých a veselých změn, které přišly do hry s novým patchem. Líbí?

Předělaný Aghanim's Scepter na Dooma a jeho zbrusu nová AOE ulti v akci

Nový Aghanim's Scepter pro Centaura Warrunnera. Volal někdo taxi?

Zdroj: Dota 2