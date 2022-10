Overwatch 2: Spousta problémů a otázek, a tak málo odpovědí

Čtvrtého října vyšel druhý díl Overwatche, který se nyní nachází ve fázi předběžného přístupu. Oproti jedničce se přešlo na free-to-play model s bitevními deníky a placeným PvE kontentem, který kdysi přijde. Problémový start, nespokojené hráče a nejasná budoucnost. To je to, čemu musí Blizzard čelit.

3...2...1. Nekonečné čekání a problémy se servery

Přesuňme se tedy v čase o deset dní zpět. Je 4. října a v tento den milionům hráčů po celým světě a potenciálním zájemcům bude večer k dispozici druhá část oblíbené fps střílečky Overwatch - Overwatch 2.

Po otveření serverů se do hry začali valit hráči a setkávat se s prvními problémy. Nekonečné desetitisícové řady čekajících, nestabilní servery, regulerní disconecty a spousta jiných nepříjemných věcí doprovázená pravidelnými DDoS útoky.

Blizzard klasicky nečekal, že po uzavření prvního dílu o Overwatch 2 projeví tolik lidí zájem. Sám prezident Blizzardu se omluvil za vzniklé potíže. Sice po několika dnech se situace dostala +/- pod kontrolu a kybernetické útoky ustály, problémy se servery bohužel přetrvávají dodnes.

O něco později společnost nabídla hráčům příjemné odškodnění v podobě zbrusu nového skinu na Reapera a přívěšku. Je to pěkné gesto, ne že ne, ale prostě co si budeme povídat, mohli a hlavně meli by se vývojáři k této situaci lépe připravit.

Ratingový systém ve staronovém kabátu

Oproti jedničce se ratingový systém dočkal soft resetu. V praxi to znamená, že po kalibračních hrách hráč dostane o něco nižší rank, než dříve. Nebyl by to náš milovaný Blizzard, kdyby se něco nepokazilo.

Po odehraných rozřazovacích hrách, začali lidi bezdůvodně propadat o několik divizí níže, než by měli a nastala docela kuriozní situace, kdy hřáči, kteří se dříve drželi v originálním Overwatchi na ratingu 4500+ se po kalibraci v OW2 umístili v platině nebo dokonce i v zlatě.

Samozřejmě, že se pak vklidu vrátí na svůj bývalý rank, ale takových propadů je nespočet. Hlavním problémem je, že lidi prostě netuší, za co přesně dostanou rank a co ve finále má na něj vliv.

Vývojaři o tomto problému vědí a včera večer dokonce vydali solidní patch, který tak trochu boostne a pomuže lidem, kteří se při startovní kalibraci propadli o několik divizí niže, než by měli.

Tato pomocná ruka platí pouze pro ty hráče, kteří si prošli kalibrací v uplynulých deseti dnech. Nynějších kalibrace se to týkat nebude, jelikož už by měly být správné a fungovat tak, jak mají, tak uvidíme.

Ke konci si jen připomeneme, že se v sequelu hráčům nezobrazují ranky nepřátel a celkově je rating tak trochu předělan. SR je pryč a nahradily ho divize. Každý rank obsahuje pět divizí, např: Gold 1, Gold 2, Gold 3. Gold 4, Gold 5 a pak následuje Diamond 1 atd.

Abyste se dostali o divizi výše nebo spadli o divizi níže, musíte vyhrát sedm zápasu nebo prohrát dvacet zápasů. CP body, za které se dostávají staré dobré zlaté zbraně, jsou zachovány.

Hrdinové, mapy a balance

Abychom jenom nekřivdili vývojářům, tak musíme říct, že nové mapy jsou povedené. Jsou hezké, dobře se na nich hraje a svůj účel plní. Mohli jste si všimnout, že mapy jsou tak trochu úzké a nabízí spoustu vysokých míst. To je proto, že jsou přizpůsobeny deseti hráčům a ne dvanácti, jak tomu bylo dříve.

Co se týče balančních změn, tak za zmínku stojí říct pár slov o tancích, kteří jsou o dost silnější, než v jedničce. Daleko více toho vydrží a také dávají daleko více poškození, než kdy dříve. Hrají klíčovou roli.

Je to pocitově zvláštní, jelikož štíty u tank hrdinů byly asi jediným problémem jedničky. Jejich obrovské množství by se dalo opravit oslabením/odstraněním ze hry, aniž by se muselo přechazet na dvojku a odstranění druhého parťaka tanka, tak trochu připravuje Overwatch o svou jedinečnost a nepřeberné množství hratelných kompozicí.

Momentálně ve dvojce jsou velmi časté situace, kdy například dobře zahraná nová Zarya si bezproblému poradí se všemi soupeři naráz a dokonce dokáže nanést více poškození, než dva DPS hrdiny dohromady. A to nemluvíme o výborné D'Vě.

Esport, PvE kontent a budoucnost Overwatch

Pomalu se přesouváme ke konci. Pojďme se pobavit o posledních aspektech hry: Esport, PvE a jak už jsme výše zmiňovali budoucnost hry. Začneme esportovou stránkou hry, která je pošramocená a už delší dobu trpí od nečinnosti Blizzard.

Změna z Overwatch na Overwatch 2 není tak citelná, jak by se dalo očekávat. První reakce hráčů krátce poté, co si na vlastní kůži vyzkoušeli gameplay sequelu byla pozitivní a líbilo se jim odstranění nepřeberného množství štítu z jedničky.

Zdá se, že profesionální hráči si prozatím užívají dvojku. Co se týče hrané mety, tak je plus minus stejná a odpovídá tomu, co se hrálo v Overwatch, jen s tím rozdílem, že chybí už dnes zmiňovaný druhý tank.

Ano, kompozice jsou leckdy tak trochu jiné, a tam, kde jste hráli agresivně, už budete hrát pasivně a nebudete si moct tolik dovolit, ale celkově vzato princip kompozic je neměnný, ať už se jedná o dva snipery, dive nebo brawl.

K radikální změne mety a hraných kompozic jsou potřeba globální a regulérní patche a samozřejmě spousta nových hrdinů, kteří zahýbou klasikou a nabídnou profesionálům svěží pohled na věc.

O dům dále se nachází nemalá hrstka nadšenců, která očekává slibený vývojáři PvE kontent a spoustu zajiímavých věcí, které je udrží ve hře. Povídá se, že PvE obsah dorazí do hry příští rok, ale něco nám říká, že si počkáme déle.

Co k tomu vlastně říct? O PvE věcech nemáme skoro žádnou informaci a jen Blizzard ví, co pro milovníky Overwatch chystá... snad. Každopádně budoucnost nové franšízy Blizzard je jen a jen v jejích rukou.

Blizzard si musí rychle uvědomit, že musí neustále poslouchat svou komunitu, pracovat s užitečným feedbackem a hlavně dodávat do hry včas potřebný obsah: nové mapy, hrdinové, PvE aktivity a kýžené balanční změny.

Co si myslíte o sequelu Overwatch? Baví vás?