Oskar se vrací do SINNERS. Dotáhne tým na vysněný Major nebo se zopakuje scénář Guardiana?

Velkolepý návrat na domácí scénu. Krok 2 bude bude zdánlivě podobný - velkolepý návrat SINNERS do světové špičky. Podaří se Tomáši Šťastnému vytáhnout hříšníky do TOP 30 hltv? Se zkušeným sniperem už liberecká organizace jednou byla ve světovém hodnocení na 19. místě. Situace je ale jiná. Bude sázka na oskara úspěšná?

Forsyy out, oskar in. Zásadní rošádu provedl management SINNERS. Dva týdny po vítězství na MČR poslali Davida Bílého na přestupovou listinu a chtějí se pokusit mu najít co nejlepší nový domov. Vzápětí oznámili příchod Tomáše Šťastného, se kterým v minulosti dosáhli vrcholu na mezinárodní scéně - alespoň co se světových tabulek týče.

Šťastný má za sebou nepříliš "šťastné" období v TITANS. Projekt poskládaný ze zkušených hráčů nevyšel a první český player, který si zahrál na Majoru (letos ho následoval NEOFRAG) si oddechl, že je z týmu venku.

O motivaci má oskar postaráno. Zpátky v hříšném gangu bude chtít restartovat svoji kariéru. Oživit by mohl i sen, dostat tým na Major - to v Liberci mají za cíl už delší dobu a je to rozhodně větší terno než pozice v žebříčcích.

"Kdysi jsme se s oskarem jasně shodli na cíli, kterého chceme v SINNERS společně dosáhnout, a tím je postup na Major. Tehdy nám to těsně uteklo. Teď je ta chvíle udělat maximum pro to, aby se tento sen splnil jak nám, tak hlavně našim fanouškům. Vítej zpět doma, Tome," uvedl v tiskové zprávě manažer týmu efron.

GuardiaN 2.0?

Jeden momunentální návrat na CZ/SK scénu jsme letos už zažili. Byl to Ladislav "GuardiaN" Kovács, který měl milionovou soupisku Sampi dostat nejen mezi tuzemskou elitu, ale také sbírat mezinárodní úspěchy.

Všichni víme jako to dopadlo. Sampi chyběla herní vytíženost a nakonec si dal přestávku i samotný slovenský sniper.

U SINNERS to může být ale úplně jiná písnička. Za prvé od jeho odchodu neuplynula tak dlouhá doba a navíc se vrací do týmu, který dobře zná. Seznamovací kolečko si nebude muset dělat ani s Patrikem "Zero" Žúdelem, se kterým v minulosti už hrál za Hellraisers.

Sampi vsadilo na vycházející hvězdy, do kterých investovalo miliony. Kdežto u hříšníků zůstávají zkušení matadoři v čele s IGL beastikem. Na Tomáši Šťastném tak nebude tak velká tíha zodpovědnosti vzhledem k týmu jako takovému.

Soustředit se bude moci více na sebe. Asi největší výzva, která ho tak čeká je dokázat, že ani v 31 letech nepatří do starého železa a forsyyho, který se uvedl v SINNERS fantastickými výkony, dokáže plnohodnotně nahradit.