Nezbytná součást výbavy profesionálních esportovců. Hráči se na For Games “opírali” o stoly Liftor

Špičkové monitory, intuitivní myši a klávesnice, které splňují ty největší gamerské požadavky. Nejen to patří do základní výbavy na každé vrcholné sportovní akci. Důležité je také herní “zázemí” pro hráče na stagi. Vedle kvalitních křesel do této výbavy patří i stoly. Na finále Sazka eLEAGUE tuhle nezbytnost zajistily herní stoly české značky Liftor.