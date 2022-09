Nemilosrdné Hunger Games v přímém přenosu aneb začíná play-off fáze Sazka eLEAGUE Fall 2022.

A je to tady dámy a pánové! Nejočekávanější a nejsledovanější část podzimního splitu vypukne v tuto sobotu dopoledne. eSuba, Dynamo Eclot, Entropiq Prague a Cryptova se poperou mezi sebou ve čtvrtfinále o semifinálovou účast na offlinovém For Games. Dokáží leckr a blogg1s dovést své týmy do pražského PVA Expa? A co na to K1-FiDa a "nováčci" z Cryptova?