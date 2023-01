Nejprestižnější LoL akce se vrací do země zaslíbené. Letošní Worlds bude pořádat Korea

Riot Games oficiálně odhalil novinky a plány pro rok 2023. Mimo jiné vydavatel League of Legends oznámil dějiště dvou meziregionálních turnajů. Mid-Season Invitational se bude konat v Londýně, Worlds v Jižní Koreji.

Do Koreji se Worlds vrátí po pěti letech. Asijská země je mekkou League of Legends. Herní titul od Riots tu je extrémně populární. Jihokorejští hráči i organizace patří k tomu nejlepšímu, co LoL na globální scéně nabízí.

Na finálovém turnaji Mistrovství světa se můžeme nově těšit na swiss formát, díky kterému chtějí pořadatelé průběh šampionátu ještě více zatraktivnit. "Swiss dává šanci týmům, které začaly špatně, vrátit se do turnaje. Navíc to rozšiřuje i počet dramatických zápasů, které budeme moci sledovat," uvedl Riot.

Worlds by mělo odstartovat někdy v průběhu září a přivítá šestnáct týmů. Rovnou do turnaje se kvalifikují čtyři nejlepší z jihokorejského regionu LCK, další čtyři z čínské ligy LPL a po třech týmech přidají evropská LEC a severoamerická LCS. O zbylé dva sloty si zahrají týmy v Play-in turnaji.

MSI 2023 v Londýně a pro 13 týmů

Mid-Season Invitational se rozšíří letos na třináct slotů. Regionální ligy LCK, LPL, LEC a LCS vyšlou na turnaj po dvou týmech, další divize LLA, CBLOL, PCS, VCS a LJL pak mají každý jeden slot.

"Doufáme, že díky tomuto novému soutěžnímu formátu předvedeme vzrušující best-of série a umožníme rozvinout příběhy více hráčů," napsal v oficiálním vyjádření Riot.

MSI je na programu v květnu a poprvé od roku 2015 se mezinárodní League of Legends akce bude konet ve Velké Británii. Zázemí pro turnaj nabídne hlavní město Londýn.