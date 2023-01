Nejlepší hráči League of Legends roku 2022. Kdo poslední sezónu nejvíce zářil?

Worlds byly minulý rok velmi úspěšné. Finále se stalo se sledovaností 5,1 milionu lidí nejsledovanějším League of Legends zápasem historie a obsadilo celkově druhé místo na globálním žebříčku esport eventů.

Ovšem i mimo světovou stage hráči předváděli velmi dobré výkony, které si v tomto článku připomeneme.

Šampioni Worlds: DRX

DRX slaví titul Worlds • Foto Riot Games

První tým v historii League of Legends, který z kvalifikačních play-ins dosáhl až na samotný „Summoner’s Cup". DRX si na Worlds prošli pohádkovým příběhem, který se v Lolkovém světě bude připomínat ještě dlouhou řadu let. Parta okolo Defta si tak určitě zaslouží speciální "týmové místo" na tomto seznamu.

5. Bai "369" Jia-Hao

369 • Foto Riot Games

Po odchodu z Top Esports v roce 2021 se topař 369 nacházel na zlomovém bodu kariéry: kritika ze stran bývalých spoluhráčů o jeho neschopnosti podřídit se metě spojena s nejistou budoucností kariéry esportovce vytvářela jistě nemalý tlak.

Ve svém novém týmu JDG se ale po neúspěšném spring splitu zvládl 369 zvednout. Prokázal velkou verzatilitu, v cestě na Worlds porazil i své někdejší spoluhráče a vrátil se mezi nejlepší čínské topaře.

4. Li "Xiaohu" Yuan-Hao

Xiaohu • Foto Riot Games

První veterán na tomto seznamu je čínský midlaner Xiaohu. Jediný hráč v historii, co si odnesl mezinárodní titul zatímco hrál různé role. Dnes v LPL opět posouvá hranice toho, co to znamená být prvotřídní midlaner. Jeho skvělé výkony a flexibilita poslední sezónu tlačily RNG na výsluní, ti se však budou muset příští sezónu obejít již bez jeho služeb.

3. Lee "Faker" Sang-hyeok

Faker • Foto Riot Games

Co by to bylo za seznam nejlepších hráčů bez toho (s největší pravděpodobností) nejlepšího hráče historie League of Legends. Faker zažil se svými mladými spoluhráči skvělou sezónu. Probojovali se až do samotného finále Worlds. Trojnásobný mistr světa sice ve finále padl proti DRX, i tak se ale jednalo o velký comeback „Nezabitelného krále démonů".

2. Park "Ruler" Jae-hyuk

Ruler • Foto Riot Games

Je to již pět let od toho, co Ruler vyhrál svůj první titul na Worlds. Přesto pro něj byl rok 2022 dost možná ten nejlepší rok kariéry. Prokázal skvělou flexibilitu, ovládal každou metu a dokázal ukořistit svůj první titul v LCK.

Ten mu nejspíš stačil, jelikož příští sezónu bude bojovat po boku 369 v JDG o titul v čínské LPL a samozřejmě titul z Worlds.

1. Ryu "Keria" Min-seok

Keria • Foto Riot Games

Support vicemistrů světa z T1 prokázal minulý rok neskutečné mechanické nadání. Přestože se mladému hráči nepodařilo dosáhnout na mezinárodní titul, podařilo se mu změnit pohled na support roli a na to, jakým způsobem by se měla hrát na té nejvyšší úrovni. Ve 20 letech se tak jedná o velký talent a příslib pro budoucnost Lolka.