"Nějaká část tebe pro to musí být stvořená," myslí si o streamování influencerka Lady Hoonigan

Jaký vztah máš k esportu a gamingu?

Můj přítel mi otevřel úplně nový svět. Přivedl mě k esportu. Když jsem byla mladší, tak jsem hrála LoLko, CSko, ale nikdy jsem nevěděla, že tam je možnost si i něco vydělat a stát se profesionálním hráčem, což já ale samozřejmě nejsem.

Vrátila ses teď, když streamuješ, ke hrám?

Některé ty streamy jsou vyloženě herní. Dříve jsem spíš ráda dělala IRL content. Natáčela jsem drifty a tak. Teď se ale věnuji na twitchi gamingu. Nejdřív malý pokec, pak mám rubriku, kde jsou střihy z předchozích streamů. No a pak buď koukám na nějaká videa nebo hraju hry. Většinou to je LoLko. Ale měla jsem takové menší epizody. Chvíli to bylo GTA, teď zas Sim City. LoLko miluji, ale jsem v něm strašně špatná.

Streamování je budoucnost

Kde podle tebe bude streaming za pět let?

Myslím si, že je to budoucnost. Všichni se budou více uchylovat k počítačům a za pět let to bude někde úplně jinde, nevím kde, ale třeba o deset levelů výše.

Co je důležité udělat pro to, aby člověk zaujal na internetu?

Nějaká část tebe musí pro to být stvořená. Nesmíš mít problém vystupovat před lidmi a musíš být sám sebou. Podle mě komunita na twitchi pozná, když si na něco hraješ. No a taky mít trošku šovinistický charakter.

Sleduješ současné trendy ve streamování? Inspiruješ se třeba u světových influencerů?

Ne, ale měla bych, jsem si toho vědomá (smích). Pro mě je stream stále spíše volnočasová aktivita. I když to dělám každý den. Ale je to koníček, po práci jdu vždycky automaticky streamovat.

Je to sice hobby, ale streamingem se dá i slušně vydělat. Když si do toho šla, věděla si o tomto potenciálu?

Já když už jsem začínala streamovat, tak jsem věděla, co to obnáší. Věděla jsem, že abych byla dobrým streamerem, tak ten stream musím zapínat často a ne na hodinu, dvě, ale alespoň na tři. Měla jsem také tu výhodu, že jsem nezačínala od nuly, protože už jsem měla vytvořenou svoji fanbase (fanouškovskou základnu, pozn. red.) z instagramu a tak podobně.

Jak dlouho tu fanouškovskou základnu buduješ?

Reálně jsem začala budovat fanbase, když jsem začala s driftováním. Věděla jsem, že abych to mohla dělat naplno, budu k tomu potřebovat nějaké prostředky. To mi bylo těch 22 let, dnes 28, takže tu základnu si buduji šest let.

Máš přehled o své cílovce?

Ano, mám. Miluji svůj chat a miluji fakt, že lidé mě tam podporují. Zatím jsem se nesetkala s nějakým velkým hejtem. Takže, když zůstanu v té cílovce, ve které jsem teď, tak budu spokojená.

Na závěr náročná otázka. Streamování nebo auta?

Auta.