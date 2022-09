Napíše brazilská legenda FalleN na domácím Majoru poslední kapitolu své kariéry?

Je mu 31 let, přesto je pořád ve špičce světového CSka. Gabriel "FalleN" Toledo vzhlíží k IEM Rio 2022. Měl by to být další z Majorů do jeho početné sbírky. Ještě předtím ale Gabriela a jeho Imperial čeká RMR ve Švédsku. Pokud vše klapne, jak má, může se v domácím prostředí FalleN rozloučit. O svém rozpoložení a ambicích se rozpovídal pro server Dexerto.