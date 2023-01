Napětí v Kodani. BLAST zamítl k0nfiga jako náhradníka do FaZe, olofmeister je také ze hry

Organizační problémy řeší na poslední chvíli před startem BLAST Premier Spring Groups jak pořadatelská společnost, tak FaZe Clan. Ten bude startovat v Kodani bez hvězdného Nora raina, který se uvolnil kvůli očekávání dalšího potomka. Místo něj měj zaskočit k0nfig, to BLAST ale zamítl. Rozuzlením může nakonec být jiný náhradník za "mimořádných okolností".

Na dotaz HLTV nakonec BLAST potvrdil rozhodnutí, že k0nfig nebude mít povolený start za FaZe. Důvodem je účast pětadvacetiletého Dána na World Finals na sklonku loňského roku, kdy zaskakoval v Abú Dhabí v sestavě Heroic. Právě v ní je veden stále jako náhradník. Je tu však velké ale.

"K0nfig neměl ani ponětí, že je Heroic's sub a ani by neměl být," napsal estonský hráč FaZe ropz. Také Heroic nepočítali s tím, že jejich náhradníkem je stále k0nfig, jak dokládá přiložený tweet.

BLAST také uvedl, že za "mimořádných okolností" povolil americké organizaci nahlásit jiného náhradníka. První zápas FaZe je ale na programu už zítra v poledne a světová CS:GO scéna se podivuje nad načasováním pořádající organizace.

To, že by mohl zaskočit legendární Švéd olofmeister, nakonec vyvrátil kanadský rifler Twistzz na svém twitteru. Na "zachránce" a pátý díl do sestavy FaZe si musíme počkat.

Zklamání k0nfiga

Nejvíce trpí Kristian Wienecke. Ten už byl v Kodani připravený zasáhnout do bojů a vydobýt si co nejlepší postavení pro případné další angažmá, poté co skončil v táboru Astralis.

"Je to opravdu smutné, protože jsem byl opravdu nadšený, že jsem součástí tohoto týmu a turnaje. Držím palce, ať se stane zázrak, prosím," napsal na svém twitteru.