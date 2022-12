Mistrovství světa: Slováci jsou z kola ven, česká repre musí porazit Belgii a Černou Horu

Český tým přitom měl vítězství nad Německem nadosah. Zápas s akademií berlínského BIG dotáhl až do prodloužení. V něm chyběl kus štěstí a naše repre nakonec padla 17:19.

Další dva zápasy mixu hráčů z Entropiq, eSuba a Sampi jsou v plánu zítra. Mezitím Němci porazili Belgičany 16:9. Ti pak prohráli i s Černou Horou a nemají šanci na postup. Pokud tedy vyjdeme vyloženě z řeči čísel, měli by většími favority být Češi. S Černohorci by si to pak měli rozdat o postup.

Slováky čeká ještě jeden zápas, který bude ale jen o čest. Jednoznačné prohry s Bosnou a Norskem je připravily o možnost postoupit ze skupiny. Na závěr hráče ENTERPRISE a Sampi čeká slaboučká Malta, která ve dvou odehraných zápasech dokázala uhrát jen jeden round.