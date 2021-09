Místo zraněného střelce brazilská legenda? Dvojnásobný šampion je blízko přestupu

Luminosity, SK Gaming, MIBR, Faze a nyní Complexity? Marcelo „coldzera“ David je podle několika světových zdrojů blízko odchodu do evropského týmu, ve kterém by měl být náhradou za Kristiana „k0nfig“ Wieneckeho.

Štace ve FaZe nevyšla, teď doufá brazilská legenda k obnovení své veleúspěšné kariéry. Dvojnásobný vítěz Majoru a nejlepší hráč let 2016 a 2017 je podle informací Dexerto, ge a 1pv.fr blízko přestupu do Complexity.

Tým se momentálně musí obejít bez Dána Kristiana „k0nfig“ Wieneckeho, jenž podstoupil operaci ruky a několik měsíců by měl být mimo hru. Jeho náhradník Niels Christian „NaToSaphiX “ Sillassen se spolu s týmem dostal do play off ESL Pro League 14, v základní skupině mimo jiné nastoupil proti Sinners.

NaToSaphiX je však krátkodobým řešením k0nfigových zdravotních problémů. Tím permanentním by se měl stát právě Marcelo „coldzera“ David.

Coldzera strávil v týmu FaZe necelé dva roky, během kterých dosáhl pouze na dva větší triumfy - BLAST Pro Series: Copenhagen a IEM New York. Zdaleka tak nedosáhl na cíle, které si tým před Brazilcovým příchodem vytyčil.

Další šancí by měli být Complexity. Fanoušci jsou ale zdrženliví. Benjamin „blameF“ Bremer a Justin „jks“ Savage jsou spolu s Coldzerou velice podobnými hráči. Bude tolik lurkerů v jednom týmu fungovat?