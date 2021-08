Mimo Counter-Strike nemám koníčky, říká ZEDKO. Co vyřídil Blogg1sovi?

Pokud chce česko-slovenský tým mezi elitu, musí mít Jindřicha „ZEDKO“ Chyba. Takové je pravidlo posledních let, kdy se 23letý střelec podíval s eXtatus a Sinners do top 30. Co by však ZEDKO dělal, kdyby nehrál CS:GO? A kolik peněz utratil za skiny?