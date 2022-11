Masmédia: Bývalý jungler G2 Jankos se má stát novým hráčem španělské organizace Team Heretics

Zdá se, že do nové sezóny LEC 2023 chce španělská organizace Team Heretics vstoupit v plné parádě. Tým má posilnit velezkušený sedmadvacetiletý jungler a bývalý hráč legendární sestavy G2 Esports - Marcin "Jankos" Jankowski.

Pro polskou hvězdu a League of Legends matadora Jankowskiho to má být nová motivace, která probudí nový zápal do kompetitivního hraní. Heretics pro sebe získají velmi kvalitního a velezkušeného junglera, se kterým budou pomýšlet v nejvyšší evropské LoL souteži na vysoké příčky.

Ke konci si jen připomeneme, že Marcin byl součástí G2 od roku 2017 a také byl jedním z členů takzvané zlaté éry G2 Esports. V sestavě G2 se Jankos dvakrát podíval do TOP4 Worlds a v roce 2019 se dokonce stal vicemistrem mistrovství světa v League of Legends.

Předpokládaná sestava Team Heretics

Marcin " iBo " Lebuda - Top

" Lebuda - Top Marcin " Jankos " Jankowski - Jungle

" Jankowski - Jungle Artur " Zwyroo " Trojan - Mid

" Trojan - Mid Jakob " Jackspektra " Kepple - Bot

" Kepple - Bot Alexandru " whiteinn " Kolozsvari - Support

" Kolozsvari - Support Fayan "Gevous" Pertijs - Hlavní trenér

***

Zdroj: Twitter