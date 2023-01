Major v Paříží má větší hype než Rio, produkce BLAST je o level výš. Na co se těší tuzemští experti?

Miley: Těším se na Major v Paříži, cítím z něj větší hype než z Ria. Ještě k tomu se organizátor BLAST konečně ujal režírování Majoru. Další věc, na kterou se těším, je určitě boj o čelo světového žebříčku. Tam se poslední dobou střídají různé týmy. G2 Blast World final, Heroic Blast Fall Final, Outsiders vyhráli Major. Zajímá mě v jaké formě nastoupí G2, Vitality, Heroic, NAVI , FaZe a další do nového roku, kdo si ujme to prvenství a pokud nastane opět nějaká éra či nikoli.

Replay: BLAST dlouhodobě ukazuje, že jejich produkce je o level výš od ostatních organizátorů a věřím, že přinesou nejlepší divácký zážitek, který jsme doposud viděli. Takže se nejvíce těším na Major v Paříži.

Mishek: Rozhodně se nejvíc těším na česko-slovenské zástupce. Frozen jakožto 17. nejlepší hráč světa ukazuje, co v něm je a hlavně… pořád je mu jen 20 let. NEOFRAG s OG ukazuje, že tier 1 scéna vám rozhodně nedá nic zadarmo, ale je skvělé tam mít zase další nadějnou pušku. A rozhodně nesmíme zapomenout na další.

_____________________________________

Bananides: Nejvíce budu sledovat reprezentanty naší scény, kteří nabírají ve světě na velké popularitě. Frozen, který po tolika letech konečně proniknul do HLTV top 20, NEOFRAG, jenž se přidal do úzkého výběru lidí, co získali svoji vlastní samolepku ve hře.

Tuzemská scéna

Miley: Těším se na LANky. Trpím na nedostatek offline eventů na naší scéně, na rozvoj naší komunity. Tudíž se těším na našlapané LANky a také na RMR kvalifikace, ve kterých budu fandit CZ/SK hráčům, aby se dostali co nejdále.

Mishek: V rámci naší scény se těším na nové sestavy, myslím si, že tu krystalizují zajímavé soupisky, které by to tu zase mohli oživit a některým hráčům přinést nový dech, který se už místy trochu ztrácel. Zároveň si myslím, že by to mohlo přinést větší konkurenci.

Replay: Jsem zvědavý na výkony českých sestav v Evropě. Týmy se u nás velmi zlepšily a nedivil bych se, kdyby čeští fanoušci už nemuseli na TOP tier turnajích fandit jen NEOFRAGOVI.

Bananides: Jednak se těším hned na úvod sezony na sestavy, které tu vzniknou a kdo vlastně s kým a za koho bude hrát. Osobně se pak těším na svůj odpočinek a rád bych si možná i zkusil QD z pozice hráče.