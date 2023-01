Leckr exkluzivně o konci v Entropiq: Že jsem bez angažmá, neznamená, že už se něco nerýsuje

Zpráva, kterou čekal jen málokdo. Nerozlučné spojení Michal Kadlíček - Entropiq je už minulostí. Jak hodnotí leckr svoje více než dvouleté angažmá v pražském týmu? A co plány do budoucna? "Nemám v plánu si dávat pauzu ani přestávat. Chci se připojit k novému projektu, který mi dá důvěru," uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Sazka eLEAGUE.

Můžeš shrnout tvoji životní etapu v Entropiq? Kam tě to posunulo od doby, kdy ses k týmu připojil?

Bylo to někdy pozitivní, někdy zase méně. První rok angažmá v Entropiq byl skvělý, vše se dařilo. Poté to šlo, co se týče výkonů našeho týmu, z kopce. Posunulo mě to hlavně jako člověka, který vyrostl z toho dítěte - co hrálo PC hry pro zábavu - na hráče, ke kterému vzhlíží i mladší generace a potencionální sponzoři.

Co v tobě teď probíhá za emoce?

Namotivovanost a chuť hrát a vyhrávat. To, že momentálně nemám angažmá, nemusí hned znamenat, že už se něco nerýsuje.

Jinou roli, než In-Game Leader, dělat nechci

Byl jsi pilířem pražské organizace a profiloval se jako skvělý IGL. Lpíš na té pozici i v budoucím angažmá nebo si umíš představit, že by ses zapojil do sestavy, kde bude In-Game Leader někdo jiný?

Stoprocentně budu IGL, jinou roli nechci dělat. Věřím ve své leadership skills a chci vést svůj budoucí tým k úspěchům.

Co bys vzkázal fanouškům Entropiq za tu dobu, co tě a tvůj tým podporovali?

Upřímně vám všem děkuji, že jste mě a náš tým podporovali v těch hezkých chvílích, ale i v těch špatných. Tahkle se poznají true fanoušci a já si vás pamatuju, nebojte!

"Čekám přestupové bomby, otázkou je kdy"

Očekáváš, že se nyní tuzemský trh dá do pohybu? Těšíš se na případné změny u ostatních týmů a myslíš, že to bude "velký" a nebo se přestupových bomb tolik nedočkáme?

Bude to huge, otázka kdy. K dnešnímu dni (6.1) podle mých informací zatím ty největší přestupy nejsou dodělány, což je na jednu stranu škoda, protože cz/sk týmy ještě netrénují na novou sezónu a tyhle dny jim budou chybět. Myslím si, že budou všude změny až na SINNERS a Cryptovu, kteří už udělali změny v 2022.

Jaká bude tvoje bezprostřední budoucnost, chceš si dát na chvíli oddych nebo si namotivovaný se připojit k novému projektu?

Určitě hrát, nemám v plánu si dávat pauzu ani přestávat. Pořád jsem tu nedokončil to, co jsem začal. Chci se připojit k novému projektu, který mi dá důvěru a podporu pro náš tým. Snad již brzy.