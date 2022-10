Leckr burcuje před For Games. Chci finále! V rozhovoru pro iSport mluvil i o vyhoření a prevenci

Vyprodané velké arény, milionové prize money. Esport je velký kolotoč a ne každý hráč to ustojí. Michal Kadlíček je profesionální esportovec. V rozhovoru zmínil, jak je důležité si udržovat zdravou fyzickou i psychickou kondici. Není tajemvstvím, že řada hráčů po letech na nejvyšší úrovni vyhořela. Promotér největší esportové ligy v Česku Filip Štěrba ze CNC zas odhalil plány na blížící se finále na For Games.

Michal "leckr" Kadlíček třetím rokem reprezentuje organizaci Entropiq. V Counter-Strike týmu zastává pozici takzvaného In-Game Leadera, tedy vůdce, který rozdává pokyny a plánuje na každé kolo strategii.

V největší esportové lize v Česku Sazka eLEAGUE už získal jednu bronzovou medaili. Na blížícím se vyvrcholením další sezony, které se bude konat od pátku do neděle na herním festivalu For Games, by rád postoupil do finále a třeba i zvítězil. V cestě mu ale bude stát semifinálový sok Enterprise a v případě úspěchu pak ve finále vítěz zápasu eSuba - Sinners.

Organizátor finálového turnaje a šéf esportové sekce CNC Filip Štěrba láká na velkou show a úžasnou diváckou atmosféru v zaplněné hale letňanského Výstaviště. "Přichystali jsme pro letošek centrální stage, s velkými ledkami. Máme bohatý doprovodný program a vyžití pro všechny fanoušky gamingu nebo esportu. Samozřejmě nechybí špičkové zázemí pro zúčastněné týmy," vysvětluje Štěrba.

Sport nebo odvětví zábavního průmyslu?

V rozhovoru padlo mimo jiné i téma, kam vlastně esport jako takový zařadit. Je to sport nebo spíše odvětví zábavního průmyslu a showbyznysu?

"Nejde to takhle úplně vymezovat. Ti hráči trénují jako obyčejní sportovci. Je pravda, že to není tak fyzicky náročné, ale je tam i nějaká fyzická připrava a psychicky je to mnohdy náročnější, než jiné sporty," myslí si Filip Štěrba.

Michal Kadlíček svojí profesi na roveň fotbalu, basketbalu nebo hokeje nedává, na druhou stranu označení esport mu adekvátní přijde. "Je tam potřeba fyzická zdatnost, ale hlavně ta mentální," říká.

Vyhoření. Chiméra esportu

V souvislosti s esportem se řeší také duševní zdraví. Hráči tráví u obrazovek počítače i osm hodin denně. Někteří z nich nedodržují pravidelný režim, špatně se stravují, mají spánkové deficity. Po letech působení na scéně tak řada z nich vyhoří a předčasně ukončí kariéru.

Tomu se snaží profesionální týmy předcházet a svým svěřencům dopřát maximální péči a zázemí. Stejně to vnímá i Michal Kadlíček v Entropiqu.

"Problém s vyhořením tu je. My jsme první generace profesionálních hráčů a neměli jsme zkušenosti takové, jako máme teď. Začali jsme hrát ty hry jako malí kluci, protože nás to bavilo. Neřešili jsme co jíme, kolik hodin spíme a postupem času to došlo," přiznává Kadlíček.

"Momentálně se ale tomu všichni snažíme předejít. Staráme se o zdravou stravu, snažíme se cvičit a hlavně, když máme volno, nehrát hry. Být mimo počítač," dodává.