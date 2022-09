League of Legends má nový patch. Vyzkouší ho hráči na prestižním Worlds. Jaké změny nás čekají?

Tento týden vyšel do League of Legends jeden z nejzásadnějších patchů celé sezony. Není tajemstvím, že tak přišlo v čase těsně před startem Worlds. Právě na vrcholném turnaji roku si zúčastněné týmy zažijí nové změny na vlastní kůži. I proto se patch soustředí na balancování převážně profi scény. Na co se můžeme těšit? Přečtěte si v článku.