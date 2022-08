Kultovní Mafia slaví 20 let. Jak by hra mohla fungovat ve formě esportu? Vycházeli jsme z CSka

Tommy Angelo a jeho epický příběh, který v době vydání herního hitu Mafia uhranul nejen českou kotlinu, ale i celý svět. Hlášky dabéra Petra Rychlého aka Paulieho nebo koktající automechanik jsou legendární. O víkendu uplynulo 20 let od releasu slavné gangsterky. Napsáno toho bylo napříč médii mnoho. My jsme se zamysleli nad tím, jak by tenhle virtuální svět mohl fungovat jako esport.

(zdroj vizuálních prvků: Mafia: The City of Lost Heaven. Vývojář Illusion Softworks, dnes 2K Games)

Counter-Strike

Začneme paralelou s populární týmovou střílečkou Counter-Strike. Jaké prostředí z Mafia by bylo ideální jako mapy? Co utility, zbraně a jejich cenovky? A jak bychom rozdělili soupeřící strany, které v Csku představují teroristy a CTs (Counter-Teroristé)? V případě úprav by možná vývojáři i dokázali vyřešit možnosti plantnutí bomb. Berme to teď s nadsázkou spíše jako týmový deathmatch.

A nutno také dodat, že velká část fanoušků esportu se s původní starou hrou asi nikdy nesetkala. Tak snad se zorientujete. Takovému NEOFRAGovi bylo v době vydání krátce přes rok, Dytor ještě vůbec nebyl na světě.

Strany

Tady to je asi jasné. Na jedné straně by byli policisté, kteří v modrých uniformách dohlíží na pořádek a na druhé mafiáni v kabátech nebo drahých oblecích. Samozřejmě s klobouky, to aby se lépe trefovali hlavy.

Strany v Mafia • Foto Mafia: The City of Lost Heaven

Mapy

Banka. V jedné z misí mafiáni chtějí vyloupit banku. Policisté by mohli začít v suterénu u trezoru, mafiáni ve vstupní hale. Chodby, schodiště, přepážky, tady by se hráči slušně vyřádili.

Výletní loď. Asi nejmenší mapa, plná kajut, s barem venkovními parkety. Tady by to bylo asi velmi rychlé.

Letiště. Letiště, kde máte dopadnout jednoho z bývalých mafiánských kolegů, je sice rozlohou větší, ale přestřelky v hangárech nebo vstupní hale, kde by se dalo krýt za pulty, by taky nebyly od věci. Navíc tu jsou i další budovy, ve kterých se můžete schovávat.

Nadzemní parkoviště. To by bylakrutá přestřelka. V misi má parkoviště několik pater, jedna strana by mohla jít zespoda, druhá shora. Kromě hlavní cesty pro auta je navíc možnost chodit i po požárním schodišti, kde by mohli mnozí překvapit. Něco jako šachta v CSku.

Farma. Původní hra má několik misí, velká část jich probíhá ve městě, ve kterém mimo mise máte volné pole působnosti. V jeden moment příběhu Mafie se ale dostanete na farmu. Několik stodol, prasečinec a tak podobně. Mapa navíc není nikterak velká. Pálit by se dalo z horního patra stodoly, krýt za náklaďáky.

Samozřejmě tipů by mohlo být ještě víc, klidně nám napište, jestli vás nějaký napadne.

Zbraně

A jak s arzenálem zbraní a ekonomikou? Ve volné jízdě ve hře Mafia si zbraně můžete kupovat, takže cenovky bychom měli.

Mosin-Nagant 1891. AWP hráči by hráli právě s touto legendární zbraní, je to jediná odstřelovací puška ve hře. Cenovka je 2000 dolarů. Zbraň pochází z Ruska a do jednoho zásobníku se vejde pět nábojů.

Tommy-gun. Legendární Thompson 1928 asi nemusíme představovat. Ve filmových gangsterkách nejpoužívanější replika. Klasická automatická zbraň. V zásobníku 50 nábojů, cena 1000 dolarů a ideální volba pro riflery.

Brokovnice. Tady je možnost si vybrat buď upilovanou (účinnější), ale jen s dvěma náboji. Nebo pumpovací brokovnici s více náboji a na delší vzdálenost (oproti upilované). Cenovka 500 dolarů.

Colt 1911. Klasická zbraň, která by hrála prim v pistolkových kolech. Cena 50 dolarů. Pak je možné zakoupit dvakrát dražší model Magnum, který je silnější.

Nůž. I na to se ve hře Mafia vzpomnělo. Takže knife killy žádný problém. Otázkou je, co si počít s boxerem, páčidlem nebo baseballovou pálkou.

Utility. Tady zapomeňte na flash granát nebo smoke. Ve hře je ale Molotovův koktejl nebo klasický granát. I s tím se dá natropit hodně škody.

Zbraně v mafii • Foto 2K

Ostatní esporty?

Pokud vezmeme populární racing hry jako je Trackmania, tak z hlediska závodních titulů by posloužil okruh nedaleko za městem, kde se Mafia odehrává a kde v jedné misi jezdíte závody ve formulích (bavíme se o první polovině 20. století). Takže ukočírovat tyhle veterány by byla docela zábava.

PUBG mírou velikosti map se nabízí na platformě celého města Lost Heaven, které tvoří kulisu dvacet let staré hry. Samozřejmě by nechyběla auta a přesuny z různých čtvrtí.