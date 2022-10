Končící ruský projekt Entropiq: Tým vypadl z širší světové špičky, blýská se po CCT na lepší časy?

V CCT North Europe tým vedený kapitánem NickelBackem dokázal, že do starého železa rozhodně nepatří. Ve finále turnaje, kde startoval mimo jiné český tým Dynamo Eclot, si Entropiq připsal cenné vítězství nad proti svým krajanům a 31. týmem světa 1WIN.

V soutěži startovali mimo jiné i turečtí Eternal Fire, čínští TYLOO nebo další ruská sestava forZe. Aby se ruská sestava, která je zatím stále pod hlavičkou pražské organizace, mohla ucházet o lukrativní kontrakt, musí zabrat ještě více a porážet týmy z absolutní světové špičky.

Posun do top desítky a pak strmá cesta dolů

Ostatně rusko-česká esportová spolupráce odstartovala loni v květnu celkem nadějně. Hráči EPG Family přestoupili do Entropiq v době, kdy se drželi ve druhé desítce HLTV rankingu.

Čeští majitelé si mohli mnout ruce, když se jejich svěřenci postupně vyhoupli až do světové desítky a na 9. místě žebříčku se udrželi celkově sedm týdnů.

Pak ale přišla strmá cesta dolů. Trend započal i se sílící agresí Ruské federace na Ukrajině a omezeními, která z toho pro sestavu vzešla. Letní vypadnutí z elitní top30 ještě v září letošního roku Entropiq napravil - nyní je ale zase až ve čtvrté desítce.

El1anovi a spol. by teď určitě pomohl vzestup formy. Bezpodmínečně se dostat do top30 a s končícím kontraktem u české organizace porážet co nejvíce týmu z TOP 10. Tak aby potenciálním dalším chlebodárcům dokázali, že stále mají na to, se mezi úzkou světovou špičku probojovat.