Kinza nahradil v Cryptově mladý talent Darber. Pozici In-Game Leadera přebírá MAXX

"Darber zapadá do našeho dlouhodobého konceptu práce s potenciálem a společně s PRem mohou vytvořit velmi silné entry/carry duo. Navíc žije kousek od Ostravy, což otevírá možnost intenzivnější spolupráci na jeho rozvoji,” vysvětlil důvody nové hráčské akvizice Ustyanovič.

Český mladík za sebou má řadu zajímavých angažmá a zkušeností, když v posledních letech reprezentoval týmy Sampi nebo UNIVERSE, s nimiž byl také na posledním MČR v CS:GO v Brně.

Chci ukázat, co ve mně doopravdy je

Nový hráč Cryptovy se také rozpovídal o ambicích a tom, proč se pro spolupráci rozhodl a těší se na ni.

“Na spolupráci se těším z mnoha důvodu. Ten největší je, že budu mít prostor ve hře na zlepšování se. Zároveň je ale také výhodou to, že díky tomu, že je Cryptova ostravská organizace, je pro mě jako nedalekého “Ostraváka” obrovská výhoda vzdálenosti pro cestováni na bootcampy, na tvorbu contentu a tak podobně," řekl Darber.

"V dalším roce bych chtěl ukázat, co ve mě doopravdy je a snažit se zlepšovat co nejvíc to půjde, z hlediska umístění by bylo fajn se dostat do TOP 4 CZ/SK," dodal.

MAXX přebírá větší odpovědnost a stává se IGL

S odchodem kinza a příchodem Darbera se v CS:GO sekci organizace Cryptova také změnila pozice in-game leadera, kterou nově obsadí zkušený Martin “MAXX.” Smolár.

“Nezbytně důležitá bude v týmu taktéž přítomnost zyoreda a MAXXe, kteří, pominu-li jejich nezpochybnitelnou herní kvalitu, mají zkušeností a rady na rozdávání. Právě MAXX se tak navíc přesune na pozici primárního shotcallera,” upřesňuje posun rolí a význam dalších hráčů Ustyanovič.

Před začátkem nové sezony bude čekat celek intenzivní příprava, po které se hráči zapojí právě do oficiálního kolotoče soutěží, které na sebe nenechají po novém roce jistě dlouho čekat.