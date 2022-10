Ještě jeden zlatý večírek pro Fakera? Legenda T1 touží po šesti letech znovu vyhrát Worlds

Je mu šestadvacet let, na největší úspěchy ale dosáhl ještě jako teenager. Lee "Faker" Sang-hyeok je trojnásobným šampionem Worlds. Na titul ale na světovém finále čeká už šest let. Přidat do sbírky další zlato může korejský Midlaner letos. První důležitý krok jej čeká v sobotu, kdy se v semifinále utká jeho T1 s čínským týmem JD Gaming.

Grand Finále si Faker zahrál naposledy v roce 2017. Tehdy mohl získat svůj čtvrtý titul a třetí v řadě. Jenže T1 padli v čínském Pekingu s korejskými rivaly Samsung Galaxy.

Následovala čtyřletka, během které se Faker dostal dvakrát do semifinále. V obou případech to byla na Worlds konečná pro legendárního midaře. Tenhle trend chce prolomit letos ve Spojených státech. Po přesvědčivé výhře ve čtvrtfinále nad Royal Never Give Up musí vyprovodit z turnaje dalšího čínského soupeře - JD Gaming, kteří si rovněž hravě poradili s posledním evropským celkem v soutěži Rogue.

Pokud T1 nad obhájci loňského titulu uspějí, uvidíme finále v režii dvou korejských celků. V druhé větvy pavouka si to o postup rozdají týmy DRX a Gen.G Esports.

Upřené zraky k Fakerovi

Faker je tím, kdo by měl svoji sestavu dotáhnout až do Grand Finále a vrátit titul do stáje T1. Jeho knowledge a zkušenosti jsou nezměrné. Korejský player se navíc nechal před semifinálovým kláním pro dotesports slyšet, že hraje s mnohem pozitivnějšími emocemi a necítí se tak pod tlakem, jako v minulosti.

"Všichni kolem mě ke mně vzhlíží, hlavně proto, že jsem kapitán týmu," říká Faker. "I proto vynakládám ještě větší úsilí, abych ukázal svoji lepší verzi a byl tu pro tým, kdykoliv potřebuje moji pomoc," dodává korejský matador.