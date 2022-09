Je rozlosováno, hlásí Worlds 2022! Na koho narazí Humanoid s Fnatic v mexickém Play-in?

Marek "Humanoid" Brázda společně s Fnatic letí do slunného a vyhřátého Mexika. Po mrzuté prohře proti Rogue ve vyřazovací fázi evropského LEC si český midař se svým týmem odnáší ze Švédska třetí místo, 30 000 $ a slot na Play-In klání. Los na Play-in Worlds pro Marka a jeho skvadru byl celkem příznivý. Dokáže postoupit do finálového turnaje v USA?

Noční los od Riot Games umístil všechny zúčastněné týmy do zářijové Play-In fáze a říjnové skupinové části blížícího se lolkařského turnaje roku - League of Legends World Championship 2022, který se odehraje v Americe, ak terý nabídne ohromující prize pool - 2 225 000 $.

Českého fanouška především zajímá Play-In část (Mexiko), ze které postupují čtyři celky do základní skupinové části Worlds, a na které se ukáže jediný čech v tomto roce, dvadvacetiletý talentovaný midař Fnatic - Marek "Humanoid" Brázda.

Jeho kolektiv byl přiřazen do skupiny A a společně s Evil Geniuses jsou považovány za jednoznačné favority. Když se nic nepokazí a vše půjde tak, jak má, tak po třetí v historii uvidíme české želízko na milionovém Worlds 2022.

Humanoid • Foto Inven Global

Finalový turnaj Worlds

Kromě toho nesmíme zapomenout na skupinový los, který rozhodil zúčastněné kluby do čtyř skupin: A, B, C a D. Mistři letního splitu LEC - Rogue míří do skupiny C, kde se utkají s GAM Esports, Top Esports a týmem z Play-In části.

Charismatičtí vícemistři z G2 Esports putují do náročné skupiny B. Posuďte sami: DAMWON Gaming (LCK), JD Gaming (LPL), plus Play-In tým. Holt štěstěna G2 tentokrát moc nepřala, ale co si budeme povídat, když chcete vysněný titul, musíte porazit všechny, bez rozdílu, proti komu hrajete!

Čerstvý vítěz LCS, tým Cloud9, je podle mnohých ve skupině smrti. Narazí totiž na borce T1 a EDG. Přihraje jim osud z Play-in turnaje sestavu Fnatic?

***

Play-In fáze Worlds: Zúčastněné týmy

Skupina A Skupina B Fnatic (LEC) DRX (LCK) Beyond Gaming (PCS) Royal Never Give Up (LPL) DetonatioN FocusMe (LJL) Saigon Buffalo (VCS) Evil Geniuses (LCS) MAD Lions (LEC) Loud (CBLOL) Istanbul Wildcats (TCL) Chiefs Esports Club (LCO) Isurus (LLA)

Skupinová část Worlds 2022

Skupina A Skupina B Cloud9 G2 Esports EDward Gaming DAMWON Gaming T1 JD Gaming Tým z Play-In fáze Tým z Play-In fáze

+

Skupina C Skupina D GAM Esports 100 Thieves Rogue CTBC Flying Oyster Top Esports Gen.G Esports Tým z Play-In fáze Tým z Play-In fáze

***

Harmonogram Worlds 2022

Play-In část: 29. září až 4. října

Skupinová část: 7. až 10. října a 13. až 16. října

Čtvrtfinále: 20. až 23 října Semifinále: 29. až 30 října

Finále: 5. listopadu

Worlds 2022: Český stream

***

Zdroj: Factor.gg