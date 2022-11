Je osud Viktora "sdy" Orudzheva zpečetěn? V sestavě NAVI na světovém finále BLAST je volné místo

Ve svém krátkém rozhovoru pro HLTV se bývalý profesionální Counter-Strike hráč a nyní ostřílený trenér Natus Vincere Andrii "B1ad3" Horodensky krátce rozpovídal o aktuální sestavě černo-žlutých.

Na BLAST Premier: Fall Finals 2022 uvidíme šest hráčů NAVI v akci, jelikož to není zakázáno pravidly, jako v případě Major turnajů. To znamená, že sedmnáctiletý nipl dostane životní šanci zazářit a posbírat kýžené Tier 1 zkušenosti.

O budoucnosti Viktora "sdy" Orudzheva v klubu rozhodnou BLAST Premier Fall Finals a BLAST Premier World Final. Na serveru Liquidpedia je u NAVI jedno místo volné. Kdo ho zaplní?

Půjde sdy z kola ven? A jak se s tím NAVI vypořádají? Mohou sáhnout do svého Academy kolektivu a vytáhnout si hráče do základní sestavy. Kdyby se tak stalo, tak ve hře budou dvě jména: Danyyl "headtr1ck" Valitov a sedmnáctiletý Andrii "nipl" Kukharskyi.

Také není vyloučen příchod dalšího velezkušeného hráče. Podle známého ruského insidera OverDrive by se teoreticky mohl zapojit do hry i Abai "HObbit" Hasenov (Cloud9), ale to je spíš pohádka, než skutečnost. Každopádně by to podle Hasenova bylo vskutku zajímavé a šokující.

Nejpravděpodobnější scénář po teoretickém odchodu sdy se tedy jeví posila z řad juniorské sestavy Natus Vincere. Trenér si může vybrat ze šesti mladých a nadějných talentů podle libosti a začlenit potenciálního kadidáta do CS:GO soupisky k obrazu svému.

CS:GO sestava Natus Vincere na probíhající BLAST Premier Fall Finals

Denis " electroNic " Sharipov - Kapitán

" Sharipov - Kapitán Oleksandr " s1mple " Kostyliev

" Kostyliev Ilya " Perfecto " Zalutskiy

" Zalutskiy Valerii " b1t " Vakhovskyi

" Vakhovskyi Viktor " sdy " Orudzhev - Stand-in

" Orudzhev - Stand-in Andrii " nipl " Kukharskyi - Stand-in

" Kukharskyi - Stand-in Andrii "B1ad3" Horodenskyi - Trenér

