Jame po triumfu na IEM Rio Major 2022: Heroic hráli dobře, ale podepsal se na nich tlak

Je to teprve druhé Major finále v kariéře čtyřiadvacetiletého Rusa. Poprvé to Dzhamimu „Jame“ Alimu neklaplo, po druhé je z toho kýžené zlato. Spousta emocí, nervů atd. Konečně on a jeho spoluhráči si můžou oddechnout, zvládli to.

„Turnaj byl dlouhý a bylo těžké udržovat emoce pod kontrolou po dobu trvání akce. Konečně si můžeme oddechnout a odpočinout si. Jsem plný emocí, všechno se to dostává ven,“ říká Ali.

Účast v Grand Finále Intel Extreme Masters Rio Major 2022 pomohla jak ruskému týmu, tak i jejich kapitánovi k triumfu v Brazílii. Ne nadarmo se říká, že zkušenosti jsou k nezaplacení.

„Celkově vzato každý vyhraný turnaj mi v nečem pomohl, abych docílil k vysněné výhře na tomto Majoru. Konečně jsem si uvědomil, že na to mám a že nejsem neschopný hráč (směje se),“ dodal Dzhamim.

Na otázku, co si myslí Jame o své MVP medaili z Majoru, mladý Rus odpovědel následovně.

„Nepřemýšlel jsem o tom. Prostě jsem nepřemýšlel o prizemoney, nálepkách a vlastně o ničem. Byl jsem koncentrován na turnaji. Dali jsme do toho vše. Až teď se to ke mě dostává. Musím to vše ještě zpracovat. Musím se uklidnit a dát si to vše dohromady.“

Poslední otázky od reportéra HLTV směřovali na rozhodující finálové střetnutí Outsiders a Heroic a na odchod Lotyše YEKINDARA, který nyní působí v americké sestavě evropského velkoklubu Team Liquid. Jak to celý vnímal Jame?

„Neměli jsme moc času přemýšlet o našem budoucím soupeřovi. Prostě jsme k tomu šli jako vždy a pracovali jsme s tím, co už jsme měli připravené. Heroic hrají velmi dobře. Asi nejspíš nezvládli tlak nebo tak nějak, no a nebo jsme hráli lépe. Je to silný tým.

Po příchodu n0rb3r7 na místo YEKINDARA jsem neočekával, že dokážeme tak rychle vyhrát tak velkou akci. Nevím, v každodenním životě moc nepřemýšlíš o výhře na Major turnaji, ale čím blíž to klání je, tak se tvoje myšlenky začínají rychle měnit.

Možná v naších hlavách jsme si mysleli, že to dokažeme. My jsme vůbec nevěděli, jaké to je vyhrát tak velký turnaj. Neměli jsme zkušeného člověka, který by nám řekl, co vlastně máme dělat, ale v hlavách jsme věděli, že to dokážeme. Věděli jsme, že nejsme horší, než ostatní.“

